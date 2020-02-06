2020 Tirilye gezi rehberi: Nereler gezilir, neler yapılır, nasıl gidilir?

Tirilye Bursa’da bir belde olarak bulunuyor ve havası, gezi noktaları ile Türkiye’deki herkesi kendine çekiyor. En çok İstanbul’dan ziyaretçisi oluyor Tirilye’nin. İstanbul’a yakın bir gezi noktası olan Tirilye nerede, nasıl gidilir, neler yapılır ve ne yenir gibi bilgiler ile hazırladığımız gezi rehberimizde bu şirin rotaya dair tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bu güzide beldeyi beraber keşfedelim.

Tirilye‘de gezilecek yerler hafta sonu geldiğinde başta İstanbul olmak üzere ülkemizin belirli yerlerinden ziyaretçi alan adresler oluyor. Birbirinden güzel gezi yerleri havası ve tarihi dokusu ile huzur verirken doğal güzellikleri de aynı şekilde stresten uzak bir gün için ideal noktalar oluyor. Doğa içinde tarihi evleri görebileceğiniz Tirilye Bursa‘da Zeytinbağı ilçesinde bulunan şirin ve küçük bir belde olarak sizleri bekliyor. Tirilye nerede, Tirilye’ye nasıl gidilir, Tirilye’de ne yenir ve daha fazla bilgi için bu gezi rehberini hazırladık. Bu güzel beldenin bütün adreslerini keşfederek günübirlik gezinizde kimsenin keşfetmediği güzel yerleri görebilirsiniz.

Son zamanlarda Tirilye çok fazla turist çekmeye başladı. Bunda etkili olan unsur ise sosyal medya. Herkesin bu köye dair fotoğraflarını paylaşması popüler bir gezi noktası olmasını sağladı.

TİRİLYE’DE GEZİLECEK YERLER

Tirilye’de gezilecek yerler tarihi ve eski yapılardan oluşuyor diyebiliriz. Buradaki evler bakımsızlıktan yıkılmak üzere. Çok eski ev mimari kültürümüzü görmek isteyenlerin bu evler yok olmadan burada keşif yapmaları çok iyi fırsat olacaktır. Köy manzarası ve doğası ile büyüleyici ancak evlerin böyle eski ve bakımsız olması ise üzücü. Yine de adını duyurmayı başaran bu gezi beldesindeki mimari yapıların restorasyona girebileceği ihtimali var.

Tirilye Evleri

Tirilye’yi ünlü yapan bu evler diyebiliriz. Eski dokusu ve yapısı ile herkesin fotoğraflarını süslüyor ve doğal bir stüdyo görevi üsteleniyor bu ever. Her sokakta birbirinden eski evler bulunuyor. Yaşanmışlıkları ise geçmişten günümüze kadar hala barındırdığı hissedilebiliyor. Dokusunu kaybetmeden daha ne kadar varlıklarını devam ettirecekler merak konusu. Ancak yitip gitmeden görmek iyi olacaktır.

Güverte şeklindeki ev, altında manav bulunan ev ve perili ev denilen tarihi yapılar yıkılmaya ramak kalmış durumda. Köyün sokaklarını yürüyerek gezerseniz bu evleri görebilirsiniz. Bir yeri keşfetmenin en iyi yolu da mutlaka o yeri yürüyerek gezmektir. Böylece çok iyi keşif noktalarını görebilirsiniz. Gezerken perili evi de görmeyi ihmal etmeyin. Bu evlerin önünde fotoğraf çekilebilir çok iyi kareler çıkartabilirsiniz.

Taş Mektep

Tirilye’de gezilecek yerler içinde çok güzel bir tarihi yapı daha. 1909 yılında yapılan bina Osmanlı’nın eğitimde yaptığı reformlar sonrası inşa edilmiş. Mübadele sonrası 1924 yılında öksüzler evi olarak kullanılmış. 1928 yılında yeniden okul olarak kullanılmaya başlanmış bu tarihi yapı. 1988 yılında ise kaderine terk edilmiş ve yalnız kalmış. Tarihi yapının restore edilmesi gibi bir plan söz konusu.

Aziz Vasil Kilisesi

Taş Mektep’in Mübadele sonrası öksüzler evi olarak kullanılmaya başlanması ile bu bina da yemekhane görevi üstlenmiş. Okulun yemekhanesi olan kilise daha sonraları birçok iş için kullanılan bir yer olmuş. Günümüzde Faruk Çelik Kültür Merkezi olarak hizmet veren tarihi bina 2009 yılında restore edilmiş.

Yuannes Kilisesi

19. yüzyıl Rum Kilisesi olan bu tarihi bin da ziyaret edilecek güzel bir nokta. Mübadele sonrasında Rum bir iş adamı tarafından satın alınmış. Otele dönüştürmeye çalışmış bu kişi burayı ancak başarılı olamamış. Bu yüzden günümüzde eski ve bakımsız olarak Tirilye’de duruyor.

Kemerli Kilise

Tirilye’de görebileceğiniz çok eski yapılardan biri de Kemerli Kilise. Harabe durumda olsa da günümüzde tüm tarihi değerleriyle ayakta duruyor. Tarihte üzerine resim yapılan ilk kilise olduğu söyleniyor. 13. yüzyıla ait olan kilise Hz. Meryem’e adanmış olarak biliniyor.

Eski Postane

Köydeki en bakımlı tarihi yapılardan biri bu postane binası oluyor. 1902 yılında yapılan Eski Postane altı katı taş en üst katı ise ahşap olarak bulunuyor. Özel mülk olan bu binayı sahibi restore ettirmiş.

Fatih Camii

Tirilye’de çok sayıda kilise var. Bunların çoğu kullanılamaz durumda ancak yine de tarihi değer niteliğini koruyor. Önceden Hagios Stephanos kilisesi olan bu cami de bunlardan biri. 7. yüzyılda yapılan tarihi kilise köyün es eski yapılarından biri. 1560 yılında camiye çevrilmiş. Günümüzde ibadete açık olan cami yanında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan bir de avlu yer alıyor.

Tirilye Yat Limanı

Tirilye’nin şirin ve güzel bir yat limanı bulunuyor. Sıralı balıkçılarda balık alabilirsiniz. Denizin güzel havasını içinize çekerek gezmeniz de mümkün. Yaz aylarında meydanın yanındaki plajdan da denize girebilirsiniz. Denizi temiz ve yüzmek için de uygun

Tirilye Köylü Pazarı

Tirilye geçimini tarihte hep zeytincilikten kazanmış. Pazardan zeytin ve zeytinyağının en güzel halini alabilirsiniz. Tirilye Köylü Pazarı içerisinde teyzeler zeytinlerini ve zeytinyağlarını satıyorlar.

Sadece zeytin ve zeytinyağı değil nar ekşisi, turşu, reçel, acı sos gibi doğal el yapımım ürünler de bulunuyor.

Tirilye Çarşısı

Hediyelik eşyalar almak için en uygun yerlerden. Sevdiklerinize buradan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Rengarenk olan çarşı sadece bir dükkandan oluşuyor. Buradan yöreye ait ürünleri alabilir, renkli çarşının önünde de fotoğraf çekilebilirsiniz.

TİRİLYE’DE NE YENİR?

Tirilye balıkçıları ile ünlü bir küçük köy. Burada yiyebileceğiniz en güzel lezzet de balık. Levrek yiyebilir ve balık çorbası içebilirsiniz. Kabak çiçeği dolmasının da lezzetine doyabilirsiniz. Ayrıca yörenin közde Türk kahvesi de ünlüdür. Cevizli ayva tatlısı da lezzetine doyum olmayan bir başka meşhur yemeğidir. Bunların tadına bir de Tirilye’de bakabilirsiniz.

TİRİLYE’YE NASIL GİDİLİR?

Tirilye Bursa Mudanya‘da bulunan bir tarihi kasaba, köy diyebiliriz. Mudanya’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özel araç ile İDO feribotunu kullanarak buraya gelebilirsiniz. Araçsız gelecek olan kişiler ise BUDO ya da İDO ile deniz yolunu kullanabilirler.

İstanbul’dan nasıl gidilir?

Eminönü’nden kalkan BUDO ile ya da Yenikapı’dan kalkan İDO 1 saat 45 dakika sonra Mudanya’ya ulaşabilirsiniz. Mudanya’da ise her 30 dakikada bir kalkan minibüslere binerek 15 dakikada Tirilye’ye ulaşabilirsiniz. Özel aracınız ile önce Bursa’ya giderek burayı gezmek isterseniz İstanbul Tirilye arası 135 kilometredir. Gemlik’i 3 kilometre geçtikten sonra Engürücük sapağından girerek Kurşunlu, Güzelyalı, Mudanya üzerinden Tirilye’ye varabilirsiniz.

BUDO seferleri ortalama olarak 40 TL iken İDO seferleri değişmektedir. İDO ücretleri hafta içi hafta sonu günlere göre değişmektedir.

BUDO sefer saatleri ve ücretleri

TİRİLYE’DEN NE ALINIR?

Yukarıda belirttiğimiz üzere Tirilye’den zeytinyağ ve zeytin alabilirsiniz. Buranın en meşhur ürünleri bunlar. Ayrıca magnetler ve diğer hediyelik eşyalardan da Tirilye Çarşısı’ndan alabilirsiniz.

Tirilye’nin yanı sıra gezebileceğiniz harika bir adres Misi Köyü.

http://www.haber7.com/seyahat/haber/2941106-2020-tirilye-gezi-rehberi-nereler-gezilir-neler-yapilir-nasil-gidilir/?detay=2

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