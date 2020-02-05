Türkiye’de Pontus, Ermeni ve Kürt Soykırımı’nı (?) korkusuzca dile getiriyormuş

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Pontusçu Çete yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye karşı faaliyetlerini hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de isteyerek ve istemeyerek bu çeteye hizmet ettiğini dile getirdiğimiz Apolas Lermi Yunanistan’da tekrar sahneye çıktı. Lermi, geçtiğimiz Ekim ayında Yunanistan’da birçok etkinliğe ve tv programına katıldı.

Türkiye’de Pontus, Ermeni ve Kürt Soykırımı’nı (?) korkusuzca dile getiriyormuş

Apolas Lermi, katıldığı programla yeni bir skandala imza attı. Pontusçu Çete, Ermeni lobisi ve PKK’nın sık sık Türkiye karşıtı faaliyetlerinde kullandığı terimlerle sunucu tarafından izleyenlere sunuldu. Yunan Skai kanalındaki programda “Trabzondan geldi. Türkiye’de Pontus, Ermeni ve Kürt Soykırımı’nı (?) korkusuzca dile getiren” diye tanıtıldı ve konuklar tarafından alkışlandı. Lermi de alkışlara, eline kalbine koyarak karşılık verdi. Ardından sucunun “Pontus Soykırımı’nın marşı” olarak belirttiği “Vatanımı Kaybettim” adlı rumca şarkıyı söyledi.

Korkusuz

Lermi, programın bir kısmını Youtube kanalında yayınlarken, korkusuz olarak tanıtıldığı kısmı yayınlamadı. Lermi’nin bu hareketi “korkusuzluğunun Yunanistan sınırları içerisinde mi geçerli?” olduğu sorusunu getirdi.

https://www.sabithaber.com/turkiyede-pontus-ermeni-ve-kurt-soykirimini-korkusuzca-dile-getiriyormus-20335/

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