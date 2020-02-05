TÜRK MUSEVİLERİ MÜZESİ yeni sergilere hazırlanıyor

Silvyo OVADYA

Geçtiğimiz yıl Purim Bayramı sonrasında açmış olduğu ‘Megilat Ester’ sergisiyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Türk Musevileri Müzesi önümüzdeki dönem için yeni sergilerin hazırlıklarını yapıyor.

Türk Musevileri Müzesi, Türk Yahudi Toplumu’nun özellikle dini obje ve değerlerini ortaya koymaya çalışacağı sergileri şöyle planlandı:

Halila Sergisi

Tüm Yahudi toplumlarında olduğu gibi halila (İbrani Takvimi) Türk Yahudi Toplumu için de büyük önem taşıyor. Türkiye’de yıllardır Hahambaşılık tarafından hazırlanıp tüm Yahudi toplumu mensuplarına dağıtılan halilaların yanı sıra önceki yıllarda İzidor Barouh ve onun vefatından sonra oğlu Yakup Barouh tarafından hazırlanıp basılan halilalar mevcut. Bunun dışında yurt dışında da basılmış sayısız halila bulunuyor. Bunlara da koleksiyonunda yer veren toplum mensupları çağrımız sizlere. Biriktirdiğiniz halilaların gün yüzüne çıkması ve sergilenmesi için sergi küratörü Emel Benbasat’ın emel.benbasat@tjcomm.org adresinden iletişime geçerek ödünç vermek istediğiniz halilaların bilgisini paylaşabilirsiniz.

HANUKİYA SERGİSİ

Müze’nin bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı sergilerden bir diğeri ise Hanukiya Sergisi. Müze’de sergilenmekte olan ve yaşadığımız topraklar ile etkileşimi bire bir anlatan Hanukiya’lar mevcut. Bu Hanukiyalar üzerlerindeki motifler, kendilerine verilmiş olan şekil itibariyle tarihimizi yansıtırken içlerinde en az 100 yıllık parçaların olduğunu da söyleyebiliriz. Genelde tenekeden yapılmış olan bu Hanukiya’ların yanı sıra müzayedelerden alınmış Türk menşeli ve / veya yurt dışından gelmiş birçok Hanukiya’yı evlerinde toplayan koleksiyoncularımızın olduğunu da bilmekteyiz. Yıllar önce İstanbul’daki İsrail Başkonsolosu Eli Shaket’in evinde de buna benzer bir Hanukiya koleksiyonu vardı. Onlar da müzayedelerden alınmış ve çoğu metalden mamul Hanukiyalardı. Biz müze yetkilileri olarak elimize ulaştırılan ve koleksiyonumuzda yer alan Hanukiyaları sergileyebiliyoruz. İnancımız toplumumuzda daha çok sayıda ve bir tarihi yansıtacak Hanukiyaların olduğu yönünde. İlk hedefimiz tabii ki Osmanlı ve Türkiye kökenli Hanukiyaları sergilemek. Bunun dışında elinde antik Hanukiyaları olanların da parçalarını sergilemek arzusundayız. Ayrıca bize çok yakın olan Kuzey Afrika ülkelerinde yapılmış Hanukiyaların da sergimizde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Son noktamız da 20. Yüzyılda (1940’lar ve 50’ler) İsrail’de imal edilmiş olan döküm Hanukiyalar ve son otuz yılda genellikle İsrail’de belirli bir tasarımla üretilen Hanukiyalar.

Koleksiyonunuzdaki Hanukiyaların, Müze’ye ödünç vermek kaydıyla sergilenmesini isterseniz +90 212 2926333 numaralı telefonda müze yetkilileri ile irtibata geçebilir info@muze500.com adresine fotoğrafı ile paylaşabilirsiniz.

Müze’deki sergi çalışmaları elbette bunlarla sınırlı değil. Hali hazırda bu yıl içinde açmayı planladığımız sergilerimiz de mevcut. Tüm etkinliklerimiz için sosyal medya adreslerimizden bizi takip etmeye devam edin.

Instagram: jewishmuseumofturkey/

Facebook 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi/

Twitter @muze500

Agada SERGİSİ

Hazırlıklarına bugünden başladığımız ve 2021 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız bir diğer sergimiz de Agada Sergisi.

Serginin 2021 yılının Pesah Bayramı’nda gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Bu sergide okunduğunda Türkçe telaffuz edilen İbranice harflerle yazılmış Azeri Agadaları, Yunan alfabesiyle yazılmış İbranice/Judeo-Espanyol dilinde Agadalar yer alacak . Konuyla ilgili dış ülkelerden de destek isteyeceğiz. Sadece Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde basılmış olsalar da ülkemizde çok sayıda Agada’ya ulaşmak mümkün. Serginin gerçekleşmesi için önümüzde uzun bir vakit olmasına rağmen hedefimiz mümkün olduğunca çok ve farklı Agada’yı toplayabilmek.

Sergide yer almasını istediğiniz Agada’ların görselini info@muze500.com adresine paylaşabilir veya +90 212 2926333 numaralı telefondan müze yetkililerimizle iletişime geçebilirsiniz.

http://www.salom.com.tr//haber-113459-turk_musevIlerI_muzesI__yeni_sergilere_hazirlaniyor.html

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