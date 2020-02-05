Rusya Ortodoks Kilisesi tartışıyor: Papazların nükleer bombaları kutsaması yanlış mı?

Putin, yönetimde olduğu sürece Rusya Ortodoks Kilisesi’yle yakın ilişkiler kurdu

T24 Dış haberler

Rusya Ortodoks Kilisesi, Rus papazların nükleer ve diğer kitle imha silahlarını “kutsamasından kaçınması gerektiğine dair” bir kural getirilmesini tatışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yönetimde olduğu sürece Rusya Ortodoks Kilisesi’yle yakın ilişkiler kurdu. Bu yakın ilişki sıklıkla Savunma Bakanlığı’na da yansıdı.

Rus basınına sıklıkla papazların denizaltılara, balistik füzelere ve uzay araçlarına kutsal su attığı görüntüler yansıyor. Eğer kural resmiyet kazanırsa bu durum değişmek zorunda kalabilir.

Ortodoks Kilisesi’nin internet sitesinde yayımlanan dökümanda, “Ordu silahlarının kutsanması Ortodoks Kilisesi’nin geleneklerine uygun değil ve dini törelerle uyuşmuyor” ifadeleri yer aldı.

Dökümanda “sayısız insan öldürebilecek bir silahla papazlık görevinin ayrı tutulması gerektiği” de belirtildi.

Moskova Patrikliği’nden yapılan açıklamaya göre kural 1 Temmuz’a kadar kilise içinde tartışılacak ve daha sonra kamuoyunun fikri sorulacak.

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