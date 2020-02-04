Unutulmuş bir dilde tiyatro oyunu

Batı Ermenicesi ile sergilenen “Mer Çunetsadzı İrarmov Kıdnenk – Bizde Olmayanı, Birbirimizde Bulalım” performansı 12 Şubat’ta Yapı Kredi bomontiada izleyiciyle buluşacak.

Sahne ve gösteri sanatından farklı disiplinleri izleyicilerle buluşturmaya devam eden Yapı Kredi bomontiada, 12 Şubat tarihinde “hangardz” topluluğunun UNESCO’nun yok olmaya yüz tutmuş diller listesine dahil olan Batı Ermenicesi ile sergilediği “Mer Çunetsadzı İrarmov Kıdnenk – Bizde olmayanı, birbirimizde bulalım” performansına ev sahipliği yapacak.

Mer Çunetsadzı İrarmov Kıdnenk – Bizde olmayanı, birbirimizde bulalım” 1905 yılında henüz 17 yaşındayken verem hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul’lu Ermeni kadın şair Heranuş Arşagyan’ın hastalığı boyunca biriktirdiği dizelerden ve “sahip olamadıklarını birlikte aradığı” mektup arkadaşı ve akrabası Hrant Nazaryants’a teselli bulmak için yazdığı satırlardan derlendi.

Oyunun Künyesi

Şiirler ve mektuplar: Heranuş Arşagyan

Oyunlaştırma ve dramaturji: Lara Narin

Reji: Yeğya Akgün

Işık Tasarım: Tara Demircioğlu

Kostüm Tasarım: Ülkü Şahin

Afiş Tasarım: Aret Avcu

Oynayanlar: Garine Maral Çizmeciyan, jaklin Çatal, Lara Narin, Tara Demircioğlu, Yeğya Akgün

Teknik Ekip: Antranik Bakırcıoğlu, Diana Çilingaryan, Mane Kopar, Sevada Haçik Demirci

Yapım: hangardz

Oyunda üst yazı çeviri vardır.

Tarih: 12.02.2020, Çarşamba

Saat: 20:30

Süre: 55’

https://www.yurtgazetesi.com.tr/sahne-sanatlari/unutulmus-bir-dilde-tiyatro-oyunu-h150082.html

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