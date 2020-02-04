Mkhitaryan 10 Şubat’a kadar sahaya dönebilir

Ermenistan Milli futbol takımı ve İtalya’nın Roma orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan sakatlıktan dolayı 25 günlük aradan sonra 10 Şubat tarihine kadar sahaya dönebilir.

Mkhitaryan 5 Ocak’ta Roma-Torino karşılaşmasında kas sakatlanması geçirip son maçlara katılamadı.

Roma taraftarlarla görüşme sırasında Ermeni futbol yıldızı bu hafta sahaya dönebileceğini ifade ederek “Umarım Sasuolo maçından sonra artık takımıma yardım edebilirim” sözlerini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere sakatlandıktan sonra 29 Ocak tarihinde Henrikh Mkhitaryan 9’uncu kez Ermenistan’ın en iyi futbolcusu olarak tanındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/04/Mkhitaryan-Roma-Ermenistan/175153

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