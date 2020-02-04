İzmir’de gezilecek yerler içinde en güzel 13 adres

Ege’deki en güzide illerimizden biri olan İzmir’de gezilecek yerler Efes’ten Kemeraltı’na uzanıyor. Masmavi denizle buluşan manzaralar keyifli seyahatler sunuyor. İzmir’in meşhur yemekleri ise gezi noktalarını keşfederken harcadığınız enerjinizi size geri veriyor. İzmir’e ne zaman gidilir, İzmir’den ne alınır gibi bilgilerle beraber İzmir gezi rehberi haberimizde inci gibi parlayan kente dair tüm detaylar bulunuyor.



İzmir, Ege Bölgesi’nde en çok turist alan illerimizden sadece birisi. Muhteşem manzarası ile beraber tarihi yapılara da ev sahipliği yapan, İzmir’de gezilecek yerler kışın ayrı yazın ise apayrı güzel. İzmir gezi rehberi içeriğinde kente dair tüm bilgiler yer alırken İzmir’e ne zaman gidilir, İzmir’in meşhur yemekleri nelerdir, İzmir’den ne alınırgibi konu başlıklarına dair de bilgiler bulunuyor.

İzmir’de yazın gezilecek yerler, kışın gezilecek adresler ve daha bir sürü güzel detaylar sizlere hayran kalacağınız seyahat fırsatı sunuyor.

İZMİR’DE GEZİLECEK YERLER

İzmir’de gezilecek yerler bakımından bölgedeki en zengin illerden biridir. Tarihi mekanları gibi doğal güzellikleri de hayran kalınacak kadar güzel. İzmir’de gezilecek yerler Efes gibi tarihi binlerce yıl ötesine uzanan yerlerden oluştuğu gibi doğal yaşam parkı gibi yeşiline doyulmaz yerler de liste içinde bulunuyor. Herkesin hayran kaldığı bir başka nokta ise İzmir’in meşhur kordon boyu.

İzmir Saat Kulesi

İzmir’in sembollerinden biri olan Saat Kulesi mutlaka her turistin ziyaret ettiği bir yer. Ayrıca İzmir halkının da buluşma noktası burası. İzmir saat Kulesi’ne sizin de mutlaka yolunuz düşecek. Konak Meydan’da bulunan bu kule şehrin en kalabalık noktası aynı zamanda. 1901 yılında Osmanlı İmparatorluğu padişahı tarafından İzmirlilere armağan olarak yaptırılmış kule. 2. Apdülhamit tahta çıkışının 25. yıl dönümünde böyle bir hediye sunmuş bu güzel kente. 25 metre boyunda olan saat kulesi 4 çeşmeye de sahip. Öncelerde sokaklarda ve bu şekilde halka açık meydanlarda yer alan yapılarda en çok dikkat edilen çeşme detayı bu yapıya da eklenmiş. Kuledeki saat ise Alman İmparatoru 2. Wilhelm ‘in hediyesi olarak biliniyor.

Konak Yalı Camii

Konak meydanda yer alan bu cami günümüze kadar ulaşmayı başarabilen bir başka tarihi eser. Süslemeleri ve çini işlemeleri görmeye, keşfetmeye değer. 18. yüzyıldan kalan cami göz allan Kütahya çinilerine sahip.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Tarihin en eski anlarına tanıklık ettiren bu müzede yüzyıllar ötesinden günümüze gelen eserler ve buluntular yer alıyor. Konak’ta Bahribaba Parkı içerisinde yer alan bu müzeler kolaylıkla ulaşabileceğiniz yerde. 1831 yılında vebalıların kaldığı St. Rock Hastanesi olarak kullanılmış. Daha sonra ise kimsesiz çocukların kaldığı bir yetimhane olmuş. Bayraklı (Smyrna), Efes, Bergama, Milet, Klazomenai, Teos ve İasos gibi Ege’nin antik yerlerindeki kazılardan çıkarılan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde Batı Anadolu tarihine ışık tutuyor.

Kemeraltı Çarşısı

İzmir’de gezilecek yerler denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri de bu güzide çarşı oluyor. İki yüzyıl öncesine kadar da burası herkesin ortak noktası olmuş. Kemeraltı’nda bulunan çarşı tarihi dokusu ile geçmişten günümüze uzanan bir gezi noktası. Şehrin tüm tarihi, kültürel ve mimari dokusunu burada keşfedebilirsiniz.

Burada gezilecek belli başlı yerler şöyle sıralanıyor;

Milli Kütüphane

Devlet Opera Balesi

Kızlarağası Hanı

Havra Sokağı

Hisar Camisi

Aziz Voukolos Kilisesi

Eski İzmir’in ilk piskoposlarından olan Aziz Vukolos adına yaptırılış bu kilise. Rum kesiminin burada yoğun bir nüfusla bulunduğu dönemde yapılmış. 1922 yılına kadar hizmet veren kilise daha sonra terk edilmiş. 1924 ‘te Atatürk’ün isteği üzerine Asar-ı Atika Müzesi’ne dönüştürülmüş, yani zamanın arkeoloji müzesi.

Radyo ve Demokrasi Müzesi

Konak Belediyesi’ne ait bu müze çok fazla zaman harcamadan gezebileceğiniz güzel bir gezi noktası. Avrupa’nın en iyi 16 müzesi içerisinde bulunan bu müze Siyasi ve tarihi müzeler kategorisinde yer alıyor.

Agora

Smyrna İzmir’in antik ismi olarak bulunuyor. M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender şehri buradan Kadifekale’nin kuzey yamacına taşımış. Agora antik dönemlerde bütün yaşam alanlarının bir yerde toplanması anlamında kullanılan bir sözcüktü. 1927 yılında keşfedilen bu yer tesadüfen ortaya çıkmış.

Roma dönemi Agora’sına ait buluntular ve kalıntılar günümüzde burada keşfediliyor.

Kadifekale

İzmir manzarasına tepeden bakan bu yerde Büyük İskender’in de mezarının bulunduğu söyleniyor. MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender’in emriyle Generali Lysimachos tarafından kurulmuş Kadifekale. Bölge günümüzde modern yapılar ile çevrilmiş olsa da hala Roma ve Helenistik döneme ait kalıntıları burada görmeniz mümkün.

St. Polycarp Kilisesi

1625 yılında inşa edilen bu tarihi yapı Sultan Süleyman’ın emri ile yaptırılmış. Birden fazla dinin bir arada uyum içinde yaşadığının en iyi kanıtlarından biri de bu kiliseymiş o zamanlarda.

Pazar günleri haricinde her gün saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Kordon Boyu

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp İzmir Limanı’na kadar uzanan sahil şeridi en güzel gezi yerlerinden biri. Cıvıl cıvıl ve renkli bir nokta olan bu yer de İzmir’in sembollerinden. İzmir Körfezi’ne karşı güzel bir manzara ile burada keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Tarihi Asansör

Karataş’ta bulunan tarihi asansör 1900’lü yıllarda yapılmış. Musevilerin yoğun olarak yaşadığı bir semt olarak bulunuyordu o zamanlar burası. 1907’de iki sokak arasında 58 metrelik kot farkını kapatmak için yapılmış. Öncesinde Halil Rıfat Paşa semtine çıkabilmek için 155 merdiven kullanılıyordu. Nesim Levi ulaşımı kolaylaştırmak için bu asansörü yaptırmış.

Doğal Yaşam Parkı

İzmir’deki doğal gezi alanlarından biri olarak burası en çok ziyaret edilen gezi adresi. Doğaya ve hayvanlara olan hasretinizi gidermek için çok iyi bir seçenek olabilir. 2008 yılında hizmete açılan park 425 bin metrekare yeşil alana sahip. 130 tür ve 1500 yaban hayvanına ev sahipliği yapan park İzmir’de sizleri bekliyor.

Artemis Tapınağı

Diana tapınağı olarak da bilinen bu tapınak tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş bir yapıdır. Selçuk ilçesinde bulunan tarihi tapınak Efes’te M.Ö. 550 senesinde tamamlanmış. Zamanın en ünlü heykeltıraşlarına yaptırılan Artemis Tapınağı Lidya kralı Croseus’un emri ile Yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanmış.

Bronz heykel süslemeleri bulunan bu tapınakta bir yangın sonucu birçok değer yok olmuş. Efes antik kenti içinde Artemis Tapınağı’nı da gezmeden dönmeyin.

İZMİR’E NE ZAMAN GİDİLİR?

Mayıs ve eylül ayları arasında İzmir en fazla turist sayısını misafir ediyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bu kenti yılın her ayında ziyaret edebilirsiniz. Kışları ılık bir hava hakimken yazın ise sıcaklarda tatil yöreleri en çok ziyaretçi çeken yerler oluyor.

İZMİR’E NASIL GİDİLİR?

Adnan menderes Havalimanı’na inerek buradan gezi yerlerine otobüs ya da taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz. İzmir’e gitmek için kara yolunu da kullanabilirsiniz. İstanbul ile İzmir arası özel araç ile 4,45 saat sürüyor. Ankara ile mesafe ise ortalama olarak 7 saat.

İZMİR’DE NE YENİR?

Ege mutfağının en özel ve güzel tatlarını burada bulabilirsiniz. Burada yemeden dönmeyeceğiniz en meşhur lezzet ise boyoz. Mutlaka boyoz yemeli ve İzmir bombasının da tadına bakmalısınız. İçinden çikolata akan İzmir bomba çok ünlü bir lezzettir.

http://www.haber7.com/seyahat/haber/2940480-izmirde-gezilecek-yerler-icinde-en-guzel-13-adres/?detay=2

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