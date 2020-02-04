İstanbul Müzik Festivali’nde Beethoven vurgusu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 2-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla bestecinin ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve ondan esinlenen yeni projelere yer veriyor.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin programı, 4 Şubat Salı sabahı Feriye’de Sinema Feriye Salonu’nda yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya konuşmacı olarak katıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak bu yıl 48. kez düzenlediğimiz İstanbul Müzik Festivali’nin teması, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’. Festival programı, doğumunun 250. yılında dünya çapında anılan büyük bestecinin temsil ettiği aydınlanma felsefesinden, eşitlik, kardeşlik, doğa sevgisi gibi değerlerden ilham alıyor. Her yaştan dinleyicinin katılabildiği konserlerimizle festivalin yine geniş bir kitleye ulaşacağına inanıyoruz. Bu yıl festivalin sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya ve birinin Türkiye prömiyeri de programda yer alıyor. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencilerini ücretsiz olarak konserlerimizi dinlemeye davet ediyoruz. Festivalde üç senedir sürdürdüğümüz ‘Yarının Kadın Yıldızları’ projemizle de yine birçok genç kadın müzisyenin gelişimine farklı yollarla katkıda bulunacağız. Kültür ve sanata destekleri ve festivalimizin misyonuna olan inancı için sponsorumuz E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş.’ye ve festivalimizin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum,” dedi.

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen konuşmasında, “E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. olarak, böyle bir etkinliğin sponsorluğunu 5. kez üstlenmenin heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Festivalimiz her yıl olduğu gibi yine hayatlarımıza değer katacak, sanata ve müziğe dair tüm güzellikleri ve yeni sesleri bizlerle paylaşacak. Üstelik; bu yıl bize 250. doğum yılını kutladığımız büyük deha Ludwig van Beethoven’ın ebedi tınıları eşlik edecek. Şimdi yüzlerimizi aydınlığa çevirmenin, ufka umutla bakmanın tam zamanı! Çünkü Beethoven’ın özgürlük ve eşitlik vizyonuyla buluşacak, doğa sevgisi ve hümanizm düşüncesiyle harmanlanacak, çığır açan melodilerine coşkuyla eşlik edeceğiz. Kısacası hep birlikte ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’nı keşfe çıkacağız. Beethoven’ın evrensel bir bakış açısı ile söylediği ‘Müzik dünyayı değiştirebilir’ sözü bu keşif yolculuğundaki pusulamız olacak,” dedi.

Festival programı ve temasına dair detayları aktaran İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise konuşmasını “Festival, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ ana teması üzerinden, bestecinin Aydınlanma düşüncesiyle şekillenmiş, yenilikçi ve özgürlükçü idealler üzerinde kurduğu, insan ve doğa sevgisiyle yoğrulmuş dünyasına bir pencere açıyor ve programını ‘doğa sevgisi’, ‘insan sevgisi’, ‘özgürlükçü ve yenilikçi müzik dili’ alt tema başlıklarıyla kurguluyor. Seçkin orkestra ve solistlerin yer alacağı festivalde 3 adet yeni eser siparişi ile temayla bağlantılı birçok yaratıcı proje sunulacak. Beethoven’ın doğa sevgisi alt teması ile çevre sorunları ve sürdürülebilirlik gibi güncel konularla insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekecek; parklarda ve açık havada düzenleyeceğimiz konserler ve çocuk atölyeleri ile hep birlikte doğada olmanın keyfini yaşayacağız. 48. yılında İstanbul Müzik Festivali sanatın ve müziğin gücüne inanarak ve Beethoven’dan ilham alarak, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelli hümanist bir felsefeyi benimsemenin önemini vurgulayacak,” sözleriyle noktaladı.

FESTİVAL, BEETHOVEN’IN 250. DOĞUM YILINI KUTLUYOR

48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor. Festival, müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen Beethoven’ın ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve besteciden esinlenen yeni projelere yer veriyor.

İstanbul Müzik Festivali programı, festivalin ana temasını destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”, “insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri görüşlü müzik dili” gibi bestecinin önemli yönlerini sunan alt temalar üzerinde kurgulandı. Güçlü ve cesur müzikal diliyle, döneminin müzik türlerinin sınırlarını yıkan ve müzik dünyasını halen etkileyen yeni standartlar oluşturan Beethoven’ın ileri görüşlü ruhu, 48. İstanbul Müzik Festivali’nde seslendirilecek yeni proje ve eserlerle müzik dünyasını büyülemeye devam edecek.

Stella Chen

Festival, açılış konserinde Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı kazanan genç solist Stella Chen’i ağırlıyor

48. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserinde 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen’i ağırlayacak. 2019 Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken, daha önce de Tibor Varga Uluslararası Keman Yarışması ve Menuhin Yarışması’ndan ödüllerle dönen ve geçtiğimiz sezonlarda Avrupa’da çeşitli orkestralar eşliğinde çalan Amerikalı Stella Chen, kazandığı bu önemli birinciliğin ardından tam anlamıyla uluslararası bir kariyere adım attı.

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanmış 48. İstanbul Müzik Festivali, değeri neredeyse 40 yıl sonra anlaşılıp günümüzde en sık seslendirilen keman konçertolarından biri haline gelen, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu ile 2 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda açılacak.

FESTİVALİN ONUR ÖDÜLÜ AHMET SAY’A SUNULUYOR

48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak. 1935’te İstanbul’da doğan Ahmet Say, küçük yaşta özel derslerle piyanoya başladı. 1946’da Ferdi Statzer’in isteği üzerine İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. Demirhan Altuğ’un tenor ve solfej, Verda Ün’ün piyano, Raşit Abed’in armoni öğrencisi oldu. Liseden sonra Almanya’da basın yayın öğrenimi aldı. Bu yıllarda müzikolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikbilime ilgi gösterdi. Türkiye’ye döndükten sonra Bingöl’de halk eğitimcisi ve amatör folklorcu olarak çalıştı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi; çocuk ve gençlik koroları, halk dansları toplulukları kurdu. Yazdığı roman ve öykülerle TRT Ödülü, Sabahattin Ali Ödülü, Milliyet Roman Yarışması Ödülü, Antalya Film Festivali Ödülü gibi önemli ödüller kazandı. Aylık edebiyat dergisi Türkiye Yazıları’nı yayımladı. 1974’ten sonra müzik eğitimciliğine ve müzik yayımcılığına yönelen Ahmet Say, kurmuş olduğu Müzik Ansiklopedisi Yayınları’nı yönetti, müzik eleştirileri ve müzik kitapları kaleme aldı.

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALEXANDER RUDİN’E VERİLİYOR

48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e sunulacak. Alexander Rudin’e ödülü 20 Haziran Cumartesi akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konser öncesinde verilecek.

Alexander Rudin’in sanatsal yaklaşımı gücünü, müzikal metinle dikkatli ve duyarlı bir ilişki içindeki tümüyle doğal yorumundan alıyor. Geleneksel akademik tarzda eğitim almış olmasına rağmen, erken dönem müziğinde otantik yorumlara yönelen Rudin, Romantik dönemi geleneksel tarzda seslendirirken Barok ve Klasik dönem eserlerinde aslına uygun icralar sunuyor. Dört yüzyılı kapsayan repertuvarı içinde ayrı önem verdiği çağdaş bestecilerin eserlerinin dünya ve Rusya prömiyerlerini gerçekleştiriyor. Londra Kraliyet Filarmoni, Viyana Senfoni, Bavyera Devlet Operası, Danimarka Ulusal Radyo Senfoni, Rus Ulusal Orkestrası dâhil pek çok orkestrayı yöneten Rudin, 1988’den bu yana Musica Viva Oda Orkestrası’nın, son 10 yıldır da Moskova’daki Dedication Uluslararası Müzik Festivali’nin sanat yönetmeni.

FESTİVALDEN ÜÇ YENİ ESER SİPARİŞİ

2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içinden ve dışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya prömiyerine, birinin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak.

Hasan Uçarsu

48. İstanbul Müzik Festivali’nin eser siparişleri, besteci Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu “alla turca” ve festivalin Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonu desteği ile Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun Toprak Sever İnsanları Birer Birer eserleri dünyada ilk kez festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak. İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6’nın ise Türkiye prömiyeri festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumundaki BTHVN2020 kapsamında gerçekleştirilen Beethoven Pastoral Projesi, doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları insanlık ile doğanın uyumlu birlikteliğine dair kendi vizyonlarını geliştirmeye çağırıyor. Turgay Erdener, 48. İstanbul Müzik Festivali siparişi olan yeni eseri Pastoral Dokuzlu “alla turca”da Beethoven’ın Pastoral Senfoni’si ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak geleneksel müzik ve klasik batı müziği çalgılarını birlikte kullandığı yepyeni bir eser yaratıyor. Dünya prömiyeri Dünya Çevre Günü’nde yapılacak Pastoral Dokuzlu “alla turca”; usta sanatçılar Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Serkan Mesut Halili, Aykut Köselerli, Kağan Yıldız ve Semplice Quartet’i bir araya getiriyor. Konser 5 Haziran Cuma akşamı STONELINE gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun yeni eseri Toprak Sever İnsanları Birer Birer’in dünya prömiyeri ise 8 Haziran Pazartesi akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Tekfen Vakfı gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Hasan Uçarsu’nun orkestra ve koro için bestelediği eser Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek. Eserde besteci, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini kullanırken doğadaki birliktelik ve uyumun toplumsal bir varlık olan insan için de geçerli olduğunu ve daha adil ve dengeli bir yaşamın mümkün olduğunu derinlikli bir müzik diliyle anlatıyor.

İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6, Artemis Quartet’in virtüöz yorumuyla 17 Haziran Çarşamba akşamı Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde Türkiye prömiyerini yapacak.

MÜZİK ROTASI, BU YIL BÜYÜKADA’DA

Selini Quartet



İstanbul Müzik Festivali’nin artık bir gelenek haline gelen Müzik Rotası konserleri bu yıl mekânın ve zamanın ötesinde, dinleyicilerini müzikle örülü büyülü bir yolculuğa çıkarmak için Büyükada’da gerçekleştirilecek. Müzik Rotası’nın ilk durağı Anadolu Kulübü Sarı Köşk’te Avusturyalı yaylı çalgılar dörtlüsü Selini Quartet, Beethoven’ın Rus Büyükelçisi Razumovsky’nin siparişi üzerine bestelediği op. 59 sayılı dörtlülerin ilkini seslendirecek. Rotanın ikinci durağı, 20. yüzyılın başında adaya sayfiyeye giden kalabalık Yahudi toplumu için inşa edilen Hesed Le Avraam Sinagogu’nda, her ikisi de farklı topluluklar ve sanatçılarla yurt içi ve dışında yoğun kariyerler sürdüren viyolonselci Gökhan Bağcı ve flütçü Cem Önertürk bir araya geliyor. Müzik Rotası’nın üçüncü durağı San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde Türkiye’nin önde gelen genç kuşak gitaristlerinden Ayşegül Koca ile uluslararası pek çok yarışmadan ödüllerle dönen kontrbasçı Evren Şen’in seslendireceği Latin ağırlıklı programın ardından, rotanın son durağı Anadolu Kulübü Terası’nda Hollanda Saksofon Sekizlisi Beethoven’dan günümüze ve Anadolu’ya uzanan renkli bir repertuvarla dinleyicilerle buluşacak. Müzik Rotası 7 Haziran Pazar günü bluechip Creative Events gösteri sponsorluğunda Büyükada’da gerçekleştirilecek.

FESTİVAL, DÜNYANIN ÖNDE GELEN ORKESTRALARINI AĞIRLIYOR

1548’de kurulan ve Dünya Müzik Mirasını Koruma Ödülü almış ilk ve tek orkestra olan Staatskapelle Dresden, 45 yıldır dünya klasik müzik sahnesinin zirvesindeki yedi Grammy ödüllü sanatçı Emanuel Ax ile festivale konuk oluyor. Dünyanın en eski orkestralarından biri olan Staatskapelle Dresden her sezon yaklaşık 260 opera ve bale seslendiriyor; ayrıca senfonik konserler veriyor ve turnelere çıkıyor. Orkestra, Emanuel Ax ile çıktığı Akdeniz turnesi kapsamında 12 Haziran Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda festivalin konuğu olacak.

Emanuel Ax



Dönem çalgılarıyla, Barok’tan Romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie, yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir müzik kültürü üzerine uzmanlığını gittiği her yere taşıyor. Wiener Akademie prömiyerlerinin yapıldığı muhteşem salonlarda o dönemin çalgılarıyla seslendirdiği konser serisi RESOUND ile dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Uluslararası festivallerin gözdesi ve Bonn, Varşova ve Krakow Beethoven Festivallerinin düzenli konuğu Wiener Akademie, Beethoven’ın eserlerinde onun kişiliğini olduğu kadar Aydınlanma ruhunu da yansıtan kahramanlık temasına odaklandığı çok özel bir programla festivalde. Orkestra, soprano Sophie Karthäuser ile birlikte 13 Haziran Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festival izleyicisiyle buluşacak.

2019-2022 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası, nam-ı diğer “Üç Denizin Sesi”, iki konserle festivalde yer alacak. Türkiye’de ilk konserini verecek keman virtüözü, 2019 Kraliçe Elisabeth Keman Yarışması’nı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Stella Chen, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile 2 Haziran Salı akşamı festivalin açılışını yapacak. Tekfen Filarmoni Orkestrası ikinci konserinde ise festivalin Hasan Uçarsu’ya siparişi, orkestra ve koro için Toprak Sever İnsanları Birer Birer eserini dünyada ilk kez seslendirecek. Devlet Çoksesli Korosu ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın birlikte yer alacağı bu konser, 8 Haziran Pazartesi akşamı Tekfen Vakfı gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından ve 2014’te BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson’ın yanı sıra tenor Michael Schade solistliğinde Mahler’in “veda üçlemesi” olarak kabul edilen senfonilerinden Toprağın Şarkısı ile festivale konuk olacak. Toprağın Şarkısı, tenor ve alto yerine daha az seslendirilen tenor ve bariton versiyonuyla ve Thomas Hampson’ın yorumuyla 23 Haziran Salı akşamı Borusan Holding gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda müzikseverlerle buluşacak.

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, yıldız şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası ile festivale görkemli bir kapanış yapacak. Yeni konser formatları ve sıra dışı projelerle dinleyicilerine sürekli ilham veren Berlin Konzerthaus Orkestrası, sezonluk 12 bin abonesiyle Avrupa’nın en büyük düzenli dinleyici kitlelerinden birine sahip. 1952’de Berlin Senfoni Orkestrası adıyla kurulan ve 2006’da bugünkü adını alan topluluk, Kurt Sanderling, Iván Fischer gibi isimlerin ardından bu sezon itibariyle Christoph Eschenbach’ın daimi şefliğinde uluslararası ününü pekiştiriyor. Görkemli bir konserle müzikseverlere veda edecek olan 48. İstanbul Müzik Festivali’nin son konseri 25 Haziran Perşembe günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

KLASİK MÜZİĞİN GÜÇLÜ KADINLARI FESTİVALE KONUK OLUYOR

Kapanış konserini yönetecek kadın şef Elim Chan’ın yanı sıra festival, klasik müzikte kadın gücünün simgesi olmuş büyük sanatçılardan bazılarını konuk ediyor.

Beethoven’ın 32 piyano sonatı, 5 piyano konçertosu, koral fantezisi ve Liszt tarafından piyanoya uyarlanmış 9 senfonisinin tamamını konserlerde çalan ve kaydını yapan, dünyada tek bir piyanist var: İdil Biret! Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen İdil Biret’in farklı programlar seslendireceği resitallerin başlangıcında, övgüler toplayan Beethoven kayıtlarından birer konçerto ile 1985-2008 yılları arasına yayılmakla birlikte toplam 52 gün içinde yapılan bu kayıtların öyküsünü anlatan A Musical Odyssey adlı 15 dakikalık belgesel izleyici ile buluşacak. İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu konserleri 6 Haziran Cumartesi günü 17.00 ve 20.00 saatlerinde SEREL gösteri sponsorluğunda Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İdil Biret

100’ün üzerinde uluslararası ödül ve iki Grammy sahibi perküsyoncu Evelyn Glennie Türkiye’den kadın müzisyenlerle buluşuyor. BBC Proms’un tarihinde ilk kez bir vurmalı çalgılar konçertosu seslendiren, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni’nde sahnede yer alan, Björk’ten Fred Frith’e pek çok farklı sanatçıyla çalışan Evelyn Glennie festivale konuk oluyor. Evelyn Glennie’yi,15 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO ve sa.ne.na üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da düzenli olarak çalan Ceren Aydın, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yardımcı başkemancısı ve Orchestra Sion’un başkemancısı Nilay Sancar ile bir araya getirecek bu konser 18 Haziran Perşembe günü British Council’in WoW İstanbul Dünya Kadınlar Festivali 2020 işbirliğiyle Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

FESTİVALDEN BEBEKLERE ÖZEL KONSER

İspanyol topluluk La Petita Malumaluga’nın tüm dünyada yankı uyandıran projesi Bebeklere Beatles, bebekleri, çocukları ve yetişkinleri müziğin, hareketin ve görsel olarak çekici bir ortamın keyfini çıkarmaya davet ediyor.

Bebeklere Beatles sadece bebekler için değil, Beatles’ın unutulmaz ezgileri hâlâ hayatlarına eşlik eden ebeveynler için de büyüleyici ve eğlenceli bir konser. İnteraktif videolar da içeren görsel ve işitsel bu projede bebekler serbestçe dolaşabiliyor; çocuklar dans edip oyunlar oynuyor; yetişkinler sevilen Beatles şarkılarını söylüyor ve herkes birbiriyle etkileşime giriyor. Müzisyenler ve dansçılardan oluşan dünyaca ünlü La Petita Malumaluga, bebekler, küçük çocuklar ve ailelerine yönelik sahne sanatları üzerine uzmanlaşmış bir topluluk. Topluluğun kurucuları, dansçı ve koreograf Eva Vilamitjana ile müzisyen Albert Vilà uzun bir uluslararası kariyerin yanı sıra pedagoji alanında da büyük tecrübeye sahip. Bebeklere Beatles konseri 6 seans halinde 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Uni Baby gösteri sponsorluğunda Zorlu PSM Sky Lounge’ta gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ KONSERLER DEVAM EDİYOR

Festival kapsamında, İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu yıl Feriye ve Yıldız Parkı’nda Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

MİAM Perküsyon Topluluğu



Hafta Sonu Klasikleri’nin ilki büyük besteci Beethoven’ın doğa sevgisini kutlayacak bir program içeriyor. Canto in Flow, Hollanda Saksofon Sekizlisi’nin aynı zamanda yogini olan üyesi Lisa Wyss’in hayalinden doğmuş bir proje. Standart saksofon dörtlüsünün ötesine geçmek amacıyla bir araya gelen sekiz saksofoncu tarafından kurulan topluluk, sopranino’dan bas’a uzanan çalgı yelpazesiyle oda müziğinden senfonilere kadar farklı türde eserlerin özel düzenlemelerini seslendiriyor. Hafta Sonu Klasikleri’nin 6 Haziran Cumartesi sabahı Feriye’de gerçekleştirilecek ilk konserinde çimlere uzanarak ya da arzu ederseniz yoga yaparak hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Konser sonrasında ayrıca Ek Biç Ye İç tarafından 4-7 yaş grubu çocukların doğa ve bitkilerle daha yakın bir ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla kendi kendini sulayan saksı ve tohum topu yapma atölyesi düzenlenecek. İkinci konserde ise müzikseverler, en yaşlısı 400 yıllık, 120’den fazla ağaç ve çalı türü barındıran Yıldız Parkı’nda İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi öğrencileri, mezunları ve çağdaş müzikle ilgilenen diğer perküsyonculardan oluşan MİAM Perküsyon Topluluğu ile buluşacak. Hafta Sonu Klasikleri’nin ikinci konseri 20 Haziran Cumartesi günü müzikseverlere caz, Latin ve dünya müziklerinden bir seçki sunacak. Konser sonrasında 3-6 yaş grubu çocuklar “Kendin Yap Kendin Çal” atölyesinde artık materyallerden çalgı yapım atölyesine katılabilirler.

İKSV ALT KAT İŞBİRLİĞİYLE, BİRLİKTE GÜÇLÜ SESLER KOROSU II

2019 yılında farklı engelleri olan çocuklar ve gençleri Barış İçin Müzik Korosu ile bir araya getiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu; bu yıl Türkiyeli ve mülteci çocukları buluşturuyor. İKSV Alt Kat tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen projenin ikinci döneminde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) de değerli katkıları bulunuyor. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden gelen çocuk ve gençlerden oluşan, şefliğini Zeynep Eren Kovankaya’nın üstlendiği koro, çok dilli bir repertuvarla festival izleyicisiyle buluşacak ve müziğin farklı kültürler arasındaki birleştirici gücünü ortaya koyacak. Birlikte Güçlü Sesler Korosu II, 8 Haziran akşamı Bir Dünya Prömiyeri: Toprak Sever İnsanları Birer Birer konseri öncesinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuayesinde bir konser verecek.

GELECEĞİN KADIN YILDIZLARI FESTİVALDE PARLIYOR

İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurt dışında bir müzik okulundan kabul alan veya eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, yarışma gibi yurt dışı etkinlikler veya çalgı alımı gibi konularda desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor. Başvurular İKSV Genel Müdür Yardımcısı, müzikolog Dr. Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Desteğe hak kazanan müzisyenler ve konser programı seçici kurul kararını takiben 13 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar 10 Haziran Çarşamba günü Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek ve piyanist Ayşegül Sarıca’nın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak yer alacağı Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Konser öncesinde gazeteci Melis Alphan moderatörlüğünde, muaythai milli sporcusu İrem Çapar ve SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi’nin kişisel başarı hikâyelerini paylaşacakları bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

FARKLI DİSİPLİNLERDEN KONUŞMACILARLA KONSERE DOĞRU KONUŞMALARI

Festival kapsamında müzikseverlerin deneyimlerini zenginleştirmenin yanı sıra besteciler ve eserler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Konsere Doğru Konuşmaları bu yıl da festival izleyicilerini farklı disiplinlerdeki konuşmacılarla buluşturmaya devam ediyor. Konuşmalar, şef ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, Açık Radyo yayın yönetmeni ve yazar Dr. Ömer Madra, Açık Radyo program yapımcısı Zerhan Gökpınar, müzikolog Prof. Dr. Filiz Ali, müzik yazarı ve İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu Üyesi Aydın Büke, Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, perküsyoncu Evelyn Glennie, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Şebnem Sunar, avukat, müzik yazarı ve İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu Üyesi Feyzi Erçin, müzikolog ve müzik yazarı Ersin Antep, etnomüzikolog Arzu Haksun Güvenilir, gazeteci Melis Alphan, muaythai milli sporcusu İrem Çapar ve SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi gibi isimlerin katılımıyla yapılacak.

Konsere Doğru Konuşmaları programı bu yıl da edebiyat eleştirmeni Asuman Kafaoğlu-Büke danışmanlığında oluşturuldu. Konuşma programına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

48. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ BİLETLERİ

Festival biletleri 15 Şubat Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix internet sitesi, çağrı merkezi (0850 755 55 55) ve hizmet bedeli olmadan İKSV Ana Gişe (10.00-18.00 arası, Pazar günleri kapalı) üzerinden satışa çıkacaktır. İKSV Ana Gişe, genel satış özelinde 16 Şubat Pazar günü de açık olacaktır. Her konser için sınırlı sayıda öğrenci bileti yalnızca İKSV ana gişeden satılacaktır.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1718437/istanbul-muzik-festivalinde-beethoven-vurgusu.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...