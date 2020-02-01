Selanik’te İzmir Sinagogları sergisi

İzmir Yahudileri, Sinagog ve Tarihi Yapılar Fotoğraf Sergisi 5 Şubat’ta Selanik’te açılıyor.

FotoğrafçıMihail Sakatis’in çektiği fotoğraflar İzmir’de bir zamanlar var olan zengin Yahudi kültürü ve hayatına ışık tutuyor. Sergide Bikur Holim, Bet Israel, Şalom, Algazi, Signora sinagoglarını; Hahamhane, Karataş Hastanesi, Kortejolar ve Sabetay Sevi’nin evini görüntüleyen 20 fotoğraf yer alacak.

Fotoğraf sanatçısı Mihail Sakatis çektiği fotoğrafları şöyle tarif ediyor: “Tarihi İzmir Sinagoglarını belgeleyen, bu fotoğraf sergisi, 1917 yangını ve Nazi mezalimi yaşanmasaydı bazı Selanik Sinagoglarının bugün nasıl olacağını hayal etmemize etmemize yardımcı olacak.”

5 Şubat’ta saat 18:00’de Agiou Minas Sokaktaki Selanik Yahudi Müzesinde açılacak sergiye Selanik Musevi Cemaati Başkanı David Saltiel ve Cemaat Meclisi Üyelerinin katılması beklenmektedir.

http://www.salom.com.tr//haber-113427-selanikte_Izmir_sinagoglari_sergisi.html

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