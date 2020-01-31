DANİMARKALI KONUKLARIN PATRİKLİĞİMİZİ ZİYARETİ

Patrik Sahak II Hazretleri, 31 Ocak 2020, Cuma, saat 11:00’de Patrikhane’de Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Temsilcisi Michael Suhr ve Danimarka Büyükelçiliği Siyasi Memuru Jonas Yazo Srouji’yi kabul etti. Kabulde Patrikliğimiz Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulundu.

Patrikliğimizi tanımak ve yeni seçilip görevine başlayan Patrik Hazretleri ile tanışmak amacıyla gelen konuklar görüşmede Patrik Sahak II Hazretleri’ni kutladılar ve kendisinden Patrikliğimizin tarihi ve misyonu hakkında genel bilgiler aldılar.

Patrik Hazretleri, Ermeni Kilisesi hiyerarşisinin önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’daki Patrikliğimizin yetki sınırları içerisindeki evlatlarının ruhani, ahlaki ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etti. Konukların nezaket ziyareti için ayrıca teşekkür eden Ruhani Önderimiz, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

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