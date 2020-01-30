Macron sözde Ermeni soykırımını reddedenleri cezalandıracak

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Ermeni derneklerinin düzenlediği bir toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, sözde soykırımı kabul etmeyenlere para ve hapis cezası öngören bir yasa üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni iddialarının inkarının cezalandırılması için hukuki çalışma yapıldığını belirtti.

SOYKIRIM İDDİASINI REDDEDENE HAPİS

Macron, Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) düzenlediği yıllık akşam yemeğine katıldı. Burada konuşan Macron, ülkede yaşayan Ermeniler ve Ermenistan’ı her zaman destekleyeceğini belirterek, “CCAF’ın Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına yönelik bir talebi olduğunu ve bununla ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını” bildirdi.

“MACRON’UN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ”

Macron’un duyurusu, soykırım iddialarını destekleyen Ermeni kanadından da sevinçle karşılandı. Toplantının ardından açıklama yapan yetkililer, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın kararını saygıyla selamlıyoruz. Fransa’nın insan haklarını korumaya yönelik çabalarının her zaman arkasındayız.” ifadelerini kullandı.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni iddialarını da kapsayacak şekilde “bazı suçların reddinin suç sayılmasına” ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti.

ÖNCEKİ TASARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili sözde iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu. Ancak yasanın, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımamayı “nefret suçu” kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu. Bu yasaya göre, söz konusu suçtan bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası verilebilecekti.

Fransa’da Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, “ifade hürriyetini sınırlandırdığı” gerekçesiyle iptal edilmişti.

https://www.ensonhaber.com/macron-ermeni-soykirimini-reddedenleri-cezalandiracak.html

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