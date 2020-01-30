Ermenistan ile Sırbistan, vize rejimini karşılıklı olarak kaldırdı

Ermenistan, Sırbistan vatandaşları için vize rejimini iptal ediyor. Ermenistan hükümeti, Dışişleri Bakanlığı’nın “Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat rejimine geçme” önerisini kabul etti. Kararın yürürlüğe girmesinde sonra Sırbistan vatandaşları, 1 yıl içerisinde en fazla 180 gün vizesiz olarak Ermenistan’da kalabilir.



Sırbistan hükümeti, 25 Ekim 2019 tarihinde normal pasaport hamili Ermenistan vatandaşları için giriş vizesi alma şartını tek taraflı olarak iptal etmeye karar vermişti. Karar, 2 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Ermenistan vatandaşları, Sırbistan topraklarında 180 gün içinde en fazla 90 gün vizesiz kalabilir.

Ermenistan vatandaşları, vize almadan dünyanın 62 ülkesine seyahat edebilir. 2020 yılında “Henley Passport Index” şirketinin yayınladığı verilere göre Ermenistan, dünyanın en güçlü pasaportlar listesinde 81. sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/30/Ermenistan-Sırbistan-vize-muafiyeti/174775

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