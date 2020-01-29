Renan Koen’in notaları BM’de yankılandı

Renan Koen, 27 Ocak Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciği ve New York Türk Başkonsolosluğu işbirliği ile Birleşmiş Milletlerde ‘Holokost’u Anma / Uykudan Önce’ anlatımlı konserini gerçekleştirdi.

Renan Koen’in, Hocası Ali Darmar’ın piyano eserlerini yorumladığı yeni albümü çıktı

Yıllardır çalışma ve konserlerine yurt içi ve dışında devam eden, yeni projeler üreten, albümler çıkaran; piyanist-besteci-soprano ve müzik terapisti Renan Koen, 35 yıllık hocası- ustası Ali Darmar’ın piyano eserlerini ‘Renan Koen –Ali Darmar Piyano Eserleri’ başlıklı albümle müzikseverlerle buluşturuyor.

Paris’te aldığı müzik eğitimi ile bugün artık dünyada çok az bulunan incelikli ve derinlikli bir müzikal anlayışı bestelerine yansıtan; çağdaş Türk bestecileri içinde üçüncü kuşaktan dördüncü kuşağa bir köprü konumunda olan Ali Darmar, bestelerinde açık, akılda kalıcı melodi çizgisine önem veren, yeni bir romantizm anlayışı ile öne çıkar.

Renan Koen bu albüm için kaleme aldığı yazıda, “Ustam Ali Darmar’ın, zamansız eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını can-ı gönülden diliyorum. Onun eserlerinde var olan inceliği herkesin hissetmesinin, sadece müzikal anlamda değil yaşamın her alanında, özellikle genç nesiller ve tüm müzikseverler için çok büyük bir hediye olacağını düşünüyorum” diyor.

Koen’in titiz bir çalışma sonucunda kaydettiği albümün sürprizleri de var. Bunlardan biri Darmar’ın ‘Sessizliğin İçinden’ adlı eserinin, 2008 yılındaki ilk seslendirilişinin konser kaydını dinleyiciye sunması. Böylece iki duayen müzisyen Ayla Erduran ve Ayşegül Sarıca’nın derin bilgilerini, incelikli teknik ve stil anlayışlarını kendi zengin dünyalarıyla buluşturmalarına tanık oluyoruz. Albümün bir başka süprizi ise, eğitimine devam eden, giderek adını daha sık duyacağımız genç piyanist Emir İlgen’in Renan Koen ile birlikte olan bir kaydını dinleyici ile paylaşması.

http://www.salom.com.tr//haber-113374-renan_koenin_notalari_bmde_yankilandi.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...