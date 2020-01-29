Kudüs’ün tarihi ve önemi… Kudüs neden önemli?

Kudüs Trump’ın ‘Yeni Ortadoğu Planı’ ile ilgili gelişmeler sürerken birçok kişi üç büyük din için önem taşıyan Kudüs hakkında detayları merak ediyor. Kudüs’te yer alan Mescidi Aksa ve Kubbetüs Sahra bu noktada önem taşıyor. Kudüs’ün böyle ehemmiyetli bir yer olmasının seneni ne? İşte merak edilenler…

KUDÜS’Ü BU KADAR DEĞERLİ KILAN TARİHİ…

Arapça El Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden birisi.

Tarih boyunca, birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi.

Osmanlı İmparatorluğu, 1517’de işgal ettiği Kudüs’ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu.

Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs’te yer alıyor.

Kudüs’ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor.

MESCİD-İ AKSA’NIN ÖNEMİ NEDİR?

Mescid-i Aksa kelimesi “en uzak” anlamındadır. Mescid-i Aksa da Mekke’ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Yani, “en uzak mescid” demektir. Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Hz. Süleyman mabedinden kalan batı duvarına bitişik olan dörtgen şeklindeki bu cami, M.S. 638 yılında Hz. Ömer (r.a) döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletilmiştir.

KUDÜS’TE BİR OSMANLI ESERİ: KUBBET-ÜS SAHRA



Mescid’i Aksa ile Kubbet-üs Sahra karşılıklı olarak aynı avlu içinde yer alırlar. Kubbet-üs Sahra çok görkemli bir kubbeye sahip olduğundan genellikle Mescidi Aksa sanılır. Üstü altın kaplı olan Kubbet-üs Sahra Kudüs’ün her yerinden görülür. Bir dönem Kubbet-üs Sahra’yı ele geçiren Haçlılar, burayı kiliseye çevirmişlerdir. Daha sonra Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkararak, cami olarak ziyarete açmıştır. Bugünkü görünümüne ise Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur. Yüzündeki Çiniler tamamen Osmanlı ürünüdür.

KUDÜS NEREDEDİR?

Kudüs konumu itibariyle İsrail ve Filistin’in orta noktasında yer almaktadır. Bu nedenle her iki ülke için de büyük öneme sahip olmaktadır. Kudüs’ün diğer ismi, İsrailliler tarafından Jarusalem olarak bilinmektedir.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kudusun-tarihi-ve-onemi-kudus-neden-onemli-5594160/