İran Milli Futbol takımının antrenör yardımcısı: Ermeni olduğum için gurur duyuyorum

İran Milli Futbol takımının antrenör yardımcısı Ermeni Markar Ağajanyan Sputnik Armenia haber ajansına konuştu.

Agajanyan Ermenistan Futbol Federasyonundan Ermenistan Milli takımının antrenörü olma teklifi aldığını, fakat şu an herhangi bir resmi kararın olmadığını dile getirdi.

Markar Ağajanjan’ın sözlerine göre Ermenistan Milli Takımının antrenörü olmak her Ermeni antrenörünün hayalidir. Tüm hayatını İran futboluna adadığına rağmen asla kendi vatanını unutmadığını ve Ermeni olduğundan dolayı gurur duyduğunu da ifade etti.

İranlı Ermeni uzman “Ben büyük dikkatle Ermenistan Milli Takımının ve Ermenistan’daki takımların maçlarını izliyorum. Eminim Ermeni futbolunun büyük potansyeli var. Ben Euro2020 elemelerinde Ermenistan Milli takımının nasıl oynayabileceğini gördüm” sözlerini dile getirdi.

2016 yılında Dünya kupasından önce İran Milli Futbol takımı Ermenistan’da antremanlar gerçekleştirdi ve Markar Ağajanyan o zaman Ermenistan’ı ziyaret etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/29/İran-Milli-Futbol-takımının-Ermeni/174620

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