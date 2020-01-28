Azerbaycan, Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın Ermeni çalışanının Bakü’deki seminere katılmasına izin vermedi

Azerbaycan, Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın Ermeni temsilcisini, sırf Ermeni olduğu nedeniyle ülkeye kabul etmedi. Meri Hakobyan, Avrupa Birliği tarafından Doğu Ortaklığı ülkeleri için 13-16 Ocak tarihlerinde Bakü’de düzenlenen “Çatışmalar analizi” başlıklı seminere katılacaktı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın Uluslararası İşbirliği ve Avrupa Entegrasyonu Daire Başkanı olan Meri Hakobyan, heyet üyesi olarak Ukrayna İçişleri Baknalığı ile seminer organizatörleri tarafından onaylanmıştı. Özel bir online – hazırlık kursunu bitirerek uçak biletlerini de alan Hakobyan’ın Bakü seminerine katılımı, etkinlikten bir gün önce Azerbaycan’dan alınan bir yazı ile yasaklandı. Ukrayna tarafına iletilen yazı, heyet üyelerinden birinin Ermeni olmasından dolayı Bakü seminerine katılamayacağı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Büyükelçiliğine başvurarak, ileride benzeri etkinlikleri Azerbaycan’da düzenlemekten kaçınmaya çağırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/28/Azerbaycan-Ukrayna-Ermeni-Meri-Hakobyan/174583

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