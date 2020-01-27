R.I.P. ne demek? RIP ne anlama geliyor, neyin kısaltması?

Efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın ölümünden sonra R.I.P. kısaltmasının açılımı merak ediliyor. R.I.P. kelimesi İngilizcede vefat eden bir kişinin ardından üzüntüyü belirtmek için kullanılıyor. Peki R.I.P. ne demek?

Kobe Bryant’ın vefatının ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirmek isteyenler “R.I.P. to a legend” kelimelerini kullandı. Ardından merak edilen R.I.P. ,İngilizce “Rest In Peace” cümlesinin kısaltılmış halidir. R.I.P. hristiyan kültüründe mezar taşlarına da yazılıyor.

R.I.P. NE DEMEK?

Rest In Peace (R.I.P), Türkçe “huzur içinde yatsın” anlamına gelir.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/r-i-p-ne-demek-rip-ne-anlama-geliyor-neyin-kisaltmasi/

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