Ermenistan’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Elazığ’da meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle Türkiye’ye başsağlığı dileklerini dile getirdi.

Bakanlığın resmi Telegram hesabından yayınladığı açıklamada, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem dolayısıyla Türkiye’ye yöneltilen başsağlığı dileklerine yer verildi.

Açıklamada, “Elazığ’da dün meydana gelen korkunç deprem sonucu ölenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunarız, yaralılara acil şifalar, Türkiye’nin zarar gören bölgelerinde hızlı toparlanma dileriz” ifadelerine yer verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan son açıklamada, Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğu belirtilmişti.

Depremden sonraki ilk 20 saatte 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, bin 466 vatandaşın ise hastanelere başvurduğu kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202001261041252531-ermenistandan-turkiyeye-bassagligi-mesaji/

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