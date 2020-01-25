Dilbilimci Nişanyan: Elazığ Türkiye’nin tecavüz kültürü en gelişkin kentidir, çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz

Depremle ilgili paylaşımda bulunarak Elazığ halkını ‘cinsel saplantılı, bağnaz ve tecavüz kültürü gelişkin’ olmakla suçlayan Nişanyan, geçmişte tacizi savunmuş, ayrıca eşinin başından aşağı dışkı döktüğü iddiasıyla karakolluk olmuştu

Yazar, dilbilimci Sevan Nişanyan, Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ Türkiye’nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, tecavüz kültürü gelişkin kentidir” ifadelerini kullandı.

Nişanyan, paylaşımında “Çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz” dedi.

Görsel: Twitter @SevanNisanyan_r

Tacizi savunmuştu

Depremle ilgili paylaşımında “Cinsel saplantılı” ifadesini kullanan Nişanyan, danışanını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl hüküm giyip yurtdışına kaçan psikoterapist Murat Paker’in savunmak için paylaştığı iletide, “Sekiz yıldır ‘terapi’ adı verilen iç dökme seanslarına gidip mahreminizi paylaştığınız birinin, faraza, en kötü ihtimalle, size ‘yürümesi’ yahut öpmeye kalkması, yahut çükünü çıkarıp göstermesinin vereceği net zarar nedir?” demişti.

Eşinin başından aşağı dışkı döktüğü iddiasıyla karakolluk olmuştu

Nişanyan ayrıca, eşi Müjde Nişanyan’ın başından aşağı dışkı döktüğü iddiasıyla karakolluk olmuştu. Nişanyan, verdiği ifadede, eşinin başından aşağı dışkı dökmesini, “Bu tür aile içi kavgalar her ailede olur. Bunun dışarı yansımasına üzüldüm” sözleriyle savunmuştu.

Nişanyan, Şirince’de tarihi evleri resmi izin olmadan restore ettiği gerekçesiyle hapis cezası almış, cezasının infazının gerçekleştirildiği Sultanhisar Açık Cezaevi’nden firar ederek Yunanistan’a kaçmıştı.

Independent Türkçe

https://www.independentturkish.com/node/123091/haber/dilbilimci-nişanyan-elazığ-türkiyenin-tecavüz-kültürü-en-gelişkin-kentidir

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