2019’da 28 bin hristiyan Azize Thekla’da hacı oldu

Diğer adı Yer Altı Adak Kilisesi olarak bilinen Azize Thekla, Katolik, Protestan, Ortodoks ve Evangalistlere göre Hz. Meryem’in manevı kızı olarak kabul ediliyor.

Diğer adı Yer Altı Adak Kilisesi olarak bilinen Azize Thekla, Katolik, Protestan, Ortodoks ve Evangalistlere göre Hz. Meryem’in manevı kızı olarak kabul ediliyor.

ABDURRAHMAN BÜYÜKKESKİN

ANTALYA – Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan, M.S 476-491 yıllarından kalma Yeralti Kilisesi’ne (Azize Thekla) Rusya, Hollanda, Almanya , Belçika, Gürcistan, Polonya ve Lüksemburg’tan gelen hristiyanlar hacı oluyor.

Günümüzde Meryemlik Alanı halen ayakta olan Azize Thekla Kilisesi’ni 2019 yılında 28 bin hacı olmak isteyen turist ziyaret etti. Diğer adı Yer Altı Adak Kilisesi olarak bilinen Azize Thekla, Katolik, Protestan, Ortodoks ve Evangalistlere göre Hz. Meryem’in manevi kızı olarak kabul ediliyor. Hristiyanlar tarafından ”Fedakar ve Digergam ” anne Olarak Biliniyor.



ORİJİNAL HALİNİ KORUYOR

Polonyalı Kültür ve İnanç Turizmi Uzmanı Dr. Aga Chmlelewsla, Silifke’de yer altındaki kilisenin İmparator Zenon’un M.S. 476-491 yıllarında Adak Kilisesi olarak Azize Thekla Adına yapıldığını belirten Chemlelewska, şunları anlattı:

“80 metre geniişliğindeki kilise ve M.S. 6’nci yüzyıldan kalma su sarnıcı halen orjinal halini koruyor. Kilisenin girişinde bulunan Meryemlik Alanı hristiyanların hac ibadetini yerine gitirdikleri kutsal alandır. Bu alanine her taşı ve toprağı kutsal olarak bilinir. Azize Thekla Kilisesi hristiyanlarin inanç turizmi için önemlidir” dedi

http://www.turkiyeturizm.com/2019da-28-bin-hristiyan-azize-theklada-haci-oldu-60771h.htm

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