BELGE YAYINLARI 42 YAŞINDA – ÖZGÜR KİTAP günleri 27 – 31 OCAK 2020

BELGE YAYINLARI 42 YAŞINDA

Belge Yayınları, ilk kitapları, David Riazanov’un, “Karl Marx ve Friedrich Engels/Hayat ve Eserlerine Giriş”in yayınlanışının 42. Yılında ve eş-kurucusu Ayşe Nur Zarakolu’nun ölümünün 18. Yılında, yayınevinin Cağaloğlu’ndaki ofisinde okurları, yazarları, çevirmenleri ve emek harcamış dostları ile buluşuyor. Yayınevinin bütün kitapları 1 hafta süreyle, okurlara % 50 indirimle sunulacak, ayrıca yayınevine gelen dostlara, ölümünün 101’inci yılında, Rosa Luxemburg’un “Ulusal Ekonomiye Giriş” adlı kitabı hediye edilecektir. 28 Ocak Pazar günü saat 13.00 ise Ayşe Nur Zarakolu’nun Topkapı Eski Kozlu Mezarlığındaki kabrine hep birlikte çiçek konulacak. Ondan aldığı ilham ile Belge yaşıyor ve yaşayacak.

ÖZGÜR KİTAP günleri 27 – 31 OCAK 2020

Belge Uluslararası Yayıncılık, Cemal Nadir Sokak 22, Büyük Milas Han, Cağaloğlu, İstanbul

belgeyayinlari@gmail.com Tel: 0212 517 44 53 www.belgeyayinlari.com tr

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