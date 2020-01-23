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BELGE YAYINLARI 42 YAŞINDA – ÖZGÜR KİTAP günleri 27 – 31 OCAK 2020

2020-01-23

BELGE YAYINLARI  42  YAŞINDA

Belge Yayınları, ilk kitapları, David Riazanov’un, “Karl Marx ve Friedrich Engels/Hayat ve Eserlerine Giriş”in yayınlanışının 42. Yılında ve eş-kurucusu Ayşe Nur Zarakolu’nun ölümünün 18. Yılında,  yayınevinin Cağaloğlu’ndaki ofisinde okurları, yazarları, çevirmenleri ve emek harcamış dostları ile buluşuyor. Yayınevinin bütün kitapları 1 hafta süreyle, okurlara % 50 indirimle sunulacak, ayrıca yayınevine gelen dostlara, ölümünün 101’inci yılında, Rosa Luxemburg’un “Ulusal Ekonomiye Giriş” adlı kitabı hediye edilecektir. 28 Ocak Pazar günü saat 13.00 ise Ayşe Nur Zarakolu’nun Topkapı Eski Kozlu Mezarlığındaki kabrine hep birlikte çiçek konulacak. Ondan aldığı ilham ile Belge yaşıyor ve yaşayacak.

ÖZGÜR KİTAP günleri 27 – 31 OCAK 2020

Belge Uluslararası Yayıncılık, Cemal Nadir Sokak 22, Büyük Milas  Han, Cağaloğlu, İstanbul

belgeyayinlari@gmail.com                 Tel: 0212 517 44 53                 www.belgeyayinlari.com tr

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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