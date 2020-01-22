Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl ‘tedavi’ ediyor?

Rahmi Gunduz

Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan’ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Euronews, Vatikan’ın çocuk istismarı suçundan tutuksuz yargılanmayı bekleyen rahipleri ve psikolojik sorunlu din adamlarını rehabilitasyon merkezlerinde nasıl tedavi etmeye çalıştığını araştırdı.

Katolik din adamlarının davranış bozukluğu ve psikolojik sorunlarına destek vermeye çalışan merkezler aslında 20 yıldır faaliyet gösteriyor.

Son 15 yılda 150’ye yakın rahip, İtalya’da çocuk istismarı suçundan hüküm giydi. Geçen yıl aralık ayında Papa Francis, din adamları arasında çocuk istismarıyla ilgili gizli şikayet dosyalarının açılmasına onay verdi.

Bu merkezler nasıl hizmet veriyor?

İtalya’da Kilise tarafından istismara uğrayan çocukların rehabilitasyonu için bir özel tedavi merkez ağı kuran Francesco Zanardi, sadece İtalya’da istismar suçuyla tutuksuz yargılanan ve ev hapsinde tutulan rahiplerin iyileştirilmesi için en az 24 merkez bulunduğu açıkladı.

Trento’daki Venturini Fathers ve Roma’daki Divino Amore, bu konuda en bilinen iki merkez.

Marco Ermes Luparia isimli 69 yaşındaki psikoterapist, Roma’daki Divino Amore adlı merkezde 5 kişilik ekibiyle davranış sorunları olan din adamlarına 20 yıldır hizmet veriyor.

Luparia, rahiplerin durumunun başlı başına bir dram olduğunu, bu sorunlu rahiplerin çocukları mağdur ederek başka bir drama yol açtıklarını söyledi.

Luparia, tedaviyle bu suçun tekrar işlenmemesinin garanti altına alınmaya çalışıldığını belirterek, bu merkezlerin tedavinin hayat boyu süreceği felsefesiyle hareket ettiğini kaydetti.

Psikolog Marco Ermest LupariaEuronews

İtalya dışından da din adamlarını kabul ettiklerini ifade eden Marco Ermes Luparia, çocuk istismarı dışında, depresyon, kimlik bunalımı, gerekli olgunluğa kavuşamama gibi psikolojik sorunlar ve davranış bozukluğu gibi sorunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kişilerin kimi zaman gönüllü kimi zaman kilisenin talimatıyla kendi merkezlerine tedavi için geldiğini kaydeden Luparia, ev hapsinde olanların da özel izinle yine kendilerine başvurduklarını söyledi.

Çocuk istismarcıları tedavi edilebilir mi?

İtalya’daki rahiplerin çocuk istismarıyla ilgili davalarına bilirkişi olarak katılan psikolog Maurizio Marasco, bu sorunun patolojik bir hastalık olmadığı ve davranış bozukluğu olduğu için ilaçla tedavi edilemeyeceğini belirterek, bu sorunu cinsel davranış bozukluğu olarak gördüklerini ifade etti.

Marasco, “Bazı durumlarda rahipler, ciddi bir suç işlediklerinin farkında ve cezalarına razılar. Ama bu suçu işlemeyeceklerinin hiçbir zaman garantisi yok ve terapi alanlar bile yıllar sonra bu suçu tekrar işleyebilirler.” dedi.

Luparia ise devletin mahkum olan din adamlarına terapi verilmesine imkan vermediği, cezaevlerinde terapi veremediklerini söyledi.

Cezaevinden sonra ne oluyor?

Şu ana kadar ne İtalyan devleti ne de kilise, hapisten çıkan din adamlarının durumuyla ilgilenmiyor. Bunun en önemli nedeni de yeteri kadar mali kaynağın olmaması.

Luparia’ye göre, cezaevinden çıkan rahipler oldukça zor koşullarda yaşıyor.

https://tr.euronews.com/2020/01/22/vatikan-cocuk-istismarcisi-rahipleri-nasil-tedavi-ediyor-pedofil

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