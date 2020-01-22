Rusya’ya dünyanın en büyük Ortodoks kilisesi: 37 bin kişilik Aya Sofya

Rusya’da dünyanın en büyük Ortodoks kilisesinin inşasına yönelik planlar gündemde. Znak.com portalının haberine göre, Sverdlovsk Vilayeti’nde bir kadınlar manastırının arazisi üzerine yapılması planlanan kilise 37 bin kişilik cemaati kabul edebilecek.

Kilisenin Svyataya Sofiya (Aya Sofya) adını taşıyacağı öğrenildi. Projenin arkasındaki isim ise pek çok ünlü ismin günah çıkartmak için başvurduğu din adamı ve manastır yöneticisi Otets Sergey olarak açıklandı.

Din adamının yakın çevresinden bir kaynak kilise inşaatının 2020’de başlayacağını söyledi. Projeyi kimin finanse edeceği konusunda ise bilgi verilmiyor.

Portal Youtube hesabı üzerinde kilisenin 3 boyutlu modelini gösteren bir video yayınladı.

Geçtiğimiz yıl Sverdlovsk Vilayeti’na bağlı Yekaterinburg şehrinde yeni bir katedral inşa edilmesi planı protestolarla karşılanmıştı.

http://www.turkrus.com/1010628-rusyaya-dunyanin-en-buyuk-ortodoks-kilisesi37-bin-kisilik-aya-sofya-xh.aspx

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