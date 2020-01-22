Mübadele İzmir’de konser ve sergiyle anılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Türkiye – Yunanistan nüfus mübadelesini 97. yıl dönümünde sergi ve konserle anacak.

Fotoğrafı: Türkiye’ye göç edenlerin yanlarında getirdikleri evraklardan biri / Tuzla Müzesi (AA)

Evrim Ateşler, Arhondisses, Mübadele Korosu, Okeanos ve Rembetiko Orkestrası 27 Ocak Pazartesi saat 20.00’de İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde Türkiye ve Yunanistan ezgilerini izleyicilerle buluşturacak. Dinleyicileri mübadele yıllarına götürecek konser ücretsiz olacak.

“YA NİYE”

Kültürpark İzmir Pakistan Pavyonu’nda ise 30 Ocak Perşembe günü, saat 18.00’de “Ya yine?” adlı sergi açılacak. NU Seramik Grubu’ndan 13 sanatçıya ait eserlerin bulunduğu serginin küratörlüğünü Lale Malay, koordinatörlüğünü ise İpek Candaş Atay üstleniyor.

Sergi 30 Mart Pazartesi’ye kadar haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

2 MİLYON MÜBADİL

Mübadele ile 1 milyon 200 bin Ortodoks Hristiyan Rum, Anadolu’dan Yunanistan’a, 500 bin Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye’de sadece İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutuldu.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet_ege/1715745/mubadele-izmirde-konser-ve-sergiyle-anilacak.html

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