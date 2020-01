Ermeni kökenli Kaliforniyalı genç yazar, Ermeni Soykırımı’nın psikolojik etkilerini anlatan bir kitap yazdı

Kaliforniyalı genç yazar Chris McCormick’in kaleme aldığı Ermeni Soykırımı konulu “Thr Gimmicks”, kısa zaman önce ABD’de yayınlandı. Kitapçılarda ve online olarak satın alınması mümkün olan bu kitap, kısa zamanda okuyucuların büyük ilgisini çekti. “The New York Times” ve “BookPage” tarafından olumlu yorumlar alan ve “The New York Times Book Review” ile The Millions” tarafından önerilen “The Grimmicks” Ermenistan’dan ABD’ye giden ve profesyonel güreş dünyasına giren Avo’nun hikkayesini anlatıyor.



Ermenistan merkezli “Armenpress” Haber Ajansı’na konuşan Chris McCormick, kendisi ve kitabı hakkında şunları anlattı: “Annem Ermenistan’lıdır ve ben, ABD’de büyüdüğüme rağmen Ermeni tarihi ve özellikle Ermeni Soykırımı konulu düşüncelerle büyüdüm. Büyük babam, küçükken ağaçların arasında saklanarak sokakta kendi babasının öldürülmesine tanıklık etmişti. Bu kişisel hikaye, Osmanlı Imparatorluğu’nun yıkılmasına, Jön Türklerin güçlenmesine ve Ermeni Soykırımı’nın yaşanmasına yol açan tarihi ve siyasi hususları daha çok araştırmama sebep oldu. ABD’de, Ermeniler Peter Balakian, Ronald Grigor Suny dahil hayatı boyunca gerçekler uğruna mücadele veren çok sayıda iyi tarihçiler var. Türk tarihçiler de var, Taner Akçam gibi. Ben onların kitaplarını okuyarak çok şey öğrendim.

Kitabımda daha az Soykırımı anlattım, daha çok Türkiye’nın inkarcılığının ışığında artık birkaç nesil devam eden Soykırımın psikolojik ve duygusal etkisini konu aldım. Kitabımda, nesiller boyunca tanınmamış acıların sonunun ne olduğunu sormaya çalıştım”.

Chris McCormick’in annesi, 1970 yılında 19 yaşındayken anne babası ile kardeşleriyle Ermneistan’ın Kirovakan (bugün Vanadzor) şehrinden Kaliforniya’ya taşındı. Teyzesi ile çocukları ise 1988 yılındaki Spitak depremden sonra Kaliforniya’ya, onların yanına gitti. Genç yazar, ilk defa 2019 yaz aylarında Emrneistan’ı ve Vanadzor’daki anne evini ziyaret etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/22/Ermeni-Soykırımı-Kaliforniya-Chris-McCormick/174293

