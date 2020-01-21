Ermeni futbol yıldızı Henrik Mkhitaryan 31’inci yaş gününü kutluyor

Ermenistan Milli futbol takımı ve İtalya’nın Roma orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan bugün 31’inci yaş gününü kutluyor.

Mkhitaryan kendi kariyerine Yerevan’ın Pyunik takımında bşladı. Daha sonra başarılı bir şekilde Ukrayna’nın Metalurg, FC Shakhtar Donetsk takımlarında oynayan Ermeni futbolcu Avrupa’daki ünlü takımlarının dikkatini çekmeye başladı ve Almaya’nın Borussia Dortmund takımına transfer edildi.

Borusia’dan sonra artık dünyaca tanınmış Ermeni futbol ylıdızı İngiltere’nin Manchester United ve Arsenal takımlarının kadrosunda yer aldı.

Şu an Henrikh Mkhitaryan İtalya’nın Roma takımının formasını giyiyor. Ermenistan Milli takımının en iyi golcüsü olan Mkhitaryan 8 kere Ermenistan’ın en iyi futbolcusu olarak seçildi.

Henrikh Mkhitaryan aynı zamanda Ermenistan’da UNICEF’in iyi niyet elçisidir.

Arsenal takımı kendi resmi sayfasından Mkhitaryan’ın doğum gününü kutyayıp ‘Güzel bir gün geçir’ notunu paylaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/21/Ermeni-futbol-yıldızı-Henrik-Mkhitaryan/174154

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