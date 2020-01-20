Ermenistan Parlamentosu milletvekili olan ünlü güreşçi Danimarka’da altın madalya kazandı

Ermeni güreşçiler dünyanın farklı yerlerinde başarılara devam ediyorlar. Fransa’da Artur Aleksanyan birincilik kazanırken bir müjde de Danimarka’dan geldi.
Ünlü Ermeni güreşçi Ermenistan Parlamentosu milletvekili Arsen Julfalakyan uluslararası turnuvada 165 katılımcı arasında birinci oldu ve altın madalya kazandı.
Grekoromen güreşçisi, Ermenistan Milli takımının sporcularından Julfalakyan kendi Instagram sayfasından Thor Masters turnuvada birinci olduğunu bildirerek fotoğraf paylaştı.
Arsen Julfalakyan aynı zamanda Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ünvanlarına sahip ve Olimpik oyunlarında gümüş madalya kazanmış bir sporcudur.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/20/Ermenistan-güreş/174055
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