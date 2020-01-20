Ermenistan ile Çin arasında vizeler resmen kalktı

Ermenistan ve Çin vatandaşları artık vizesiz karşılıklı ziyaretler gerçekleştirebilirler.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda “Ermenistan Cumhuriyeti’nin hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin hükümeti arasında normal pasaport hamili vatandaşlar için giriş vizesi talebinin karşılıklı pitali hakkında” anlaşmanın 19 Ocak’ta yürürlüğe girdiğini söyledi.

Söz konusu anlaşma 23 Mayıs 2019 tarihinde Ermenistan hükümet oturumunda kabul edilirken 16 Aralık’ta Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/20/Ermenistan-Çin-vize/174065

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