Kutsal Vaftiz Bayramı’nı Akdeniz’in soğuk sularına girerek kutladılar

Mersin’de yaşayan Ortodoks Hristiyanlar, Hazreti İsa’nın vaftiz edilişini simgeleyen Kutsal Vaftiz Bayramı’nı, Akdeniz’in soğuk suyuna girerek kutladı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Rus Ortodoks Hristiyanlar, dini simgelerinden olan Epifani yani Kutsal Vaftiz Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Dini ritüeli, Akkuyu Nükleer Santralinde çalışan işçiler de Mersin Taşucu Sahili’nde denize girerek kutladı.

Kutsal Vaftiz Bayramı, Hazreti İsa’nın vaftiz edilişini simgeliyor. 19 Ocak Hristiyan Ortodokslar için Kutsal Vaftiz Bayramı olarak kutlanıyor. Bu kapsamda onlarca Rus Ortodoks Hristiyan Mersin’de denize girerek temizlendi.

Soğuk suya girenler, Ortodoks Hristiyanlık inancına göre, hastalıktan ve günahlardan arınıyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Memiş Akçam

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/kutsal-vaftiz-bayramini-akdenizin-soguk-sularina-girerek-kutladilar-455221.html

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