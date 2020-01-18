KANADA BÜYÜKELÇİSİ’NİN VE İSTANBUL BAŞKONSOLOSU’NUN ZİYARETİ

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Hazretleri, 17 Ocak 2020, Cuma, saat 14.00’te, Kanada’nın Ankara yeni göreve atanan Büyükelçisi Jamal Khokhar’ı ve İstanbul Başkonsolosu Brahim Achoutal’ı kabul etti.

Sayın Büyükelçi ve Sayın Başkonsolos Türkiye Ermeni Cemaati’nin ruhani merkezini tanımak ve Patrik Hazretlerini tebrik etmek amacıyla bir nezaket ziyaretinde bulunmaktaydı. Patrik Hazretleri İstanbul Cemaati, Ermeni Kilisesi ve Patriklik Makamı hakkında kendisine çeşitli bilgiler aktardı.

Sayın Büyükelçi ve Sayın Başkonsolos ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Patrik Hazretleri ziyaretleri için teşekkür ederek Sayın Büyükelçi’ye çalışmalarında başarılar diledi.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/kanada-buyukelcisinin-ve-istanbul-baskonsolosunun-ziyareti/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...