Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Türkiye’deki 200. Yıl Kutlamalarına Başladı

HYETERT- 1818’de İzmir’e, 1820’de ise İstanbul’a gelerek Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok dil ve alfabesinde Hristiyanlara yönelik yayınlar yapan Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 200. yıl kutlamaları için 2020 yılını belirledi. Etkinliklerin ilki, 15 Ocak 2020 tarihinde İstiklal Caddesi’nde bulunan Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi’nde gerçekleşti.

14-16 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bir araya gelen Kitab-ı Mukaddes Şirketileri’nin Avrupa ve Orta Doğu müdürlerinin şehirde bulunmaları vesilesi ile yapılmasına karar verilen etkinliği, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi Başepiskoposu Pek Muhterem Levon Zekiyan, İstanbul ve Ankara Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Episkopos Ruben Tierrablanca Gonzalez, Ekümenik Patrik Bartholomeos’un temsilcisi Peder Paisios Kokkinaki, Süryani Kadim Kilisesi’nin temsilcisi Peder Melki Akyüz ve Türkiye Protestan Kiliseler Birliği Derneği adına Pastör Behnan Konutgan’ın yanı sıra Kitabı Mukaddes Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri de onurlandırdı.

İlk olarak söz alan Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin Türkiye Müdürü Tamar Karasu,

“2003 yılında Türkiye’deki Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin müdürü olarak seçildiğimde, beni bekleyen işler hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece hala yanımızda ve bu akşam da aramızda olan harika bir ekip bulmuştum. Bu yolda yeni iş arkadaşlarımız bize katıldı. Her zaman aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Birlikte hayal kuruyoruz ve birlikte uyum içinde çalışıyoruz” diyerek heyecanını dile getirdi.

Karasu’nun açılış konuşmasını Başepiskopos Zekiyan’ın konuşması izledi.

Ermenice ve Türkçe olarak katılımcıları selamlayan Zekiyan, Ingilizce devam ettiği konuşmasında, Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin Türkiye’deki tüm kiliselere hizmet verdiğinin altını çizdi. Zekiyan, Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi’nin tarihi, başta kilise işlevini yeniden kazanabilmesi, aynı zamanda Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin sergi, müze ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapabilmesi için gerçekleştirilecek olan restorasyon konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Ermenice bir duanın ardından kapanış konuşmasını İngilizce olarak yapan Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak, Kutsal Kitap ile kişisel olarak ilk karşılaşmasını anlattı ve Kitab-ı Mukaddes Şirketleri olarak dünya çapında verilen hizmetlerden övgüyle bahsetti.

Etkinlik Pera Palas Oteli’nde tüm katılımcılar için verilen kokteyl ile sona erdi.

Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 2020 yılı boyunca çeşitli etkinlik ve promosyonlarla okuyucularının karşısına çıkmayı hazırlanıyor.

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