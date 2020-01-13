Zorunlu Askerlik Sırasında Öldürülen Sevag Balıkçı Davasında Karar Çıktı

Ermeni soykırımının yılında olan 24 Nisan 2011’de zorunlu askerliğini yaptığı sırada öldürülen Sevag Balıkçı’nın dokuz yıldır süren davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik yaparken öldürülen Sevag Balıkçı davasında karar çıktı.

Sanık Kıvanç Ağaoğlu, Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve duruşma sırasında tutuklandı.

Agos’tan Uygar Gültekin’in haberine göre sanık Ağaoğlu, 2013’teki askeri mahkemedeki ilk yargılamada 4 yıl 5 ay hapis cezası almıştı. Dava, 8 Şubat 2018’de sivil mahkemede yeniden görülmeye başlanmıştı.

Soykırımın 96. yılında

Sevag Balıkçı, Ermeni Soykırımı’nın 96. yılında, 24 Nisan 2011 tarihinde, zorunlu askerliğini yaparken Batman Kozluk ilçesinde Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürülmüştü.

Dava sürecinde neler olmuştu?

Balıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde dava açıldı. Açılan dava yaklaşık iki yıl sonra sonuçlandı.

Askeri Mahkeme, 26 Mart 2013 tarihinde açıkladığı kararında Ağaoğlu’nu ‘bilinçli taksirle insan öldürmek’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, karakolda görevli sanık Astsubay Sadrettin Ersöz’e ‘görevi ihmal’ suçundan 5 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Balıkçı ailesi karara itiraz ederek dosyayı Askeri Yargıtay’a taşıdı. Askeri Yargıtay, yerel mahkemenin kararını usul yönünde bozarak yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

Yeniden yargılama devam ederken, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri yargı kaldırıldı.

Askeri Mahkemelerin kaldırılmasından dolayı dosya, Balıkçı’nın öldürüldüğü yer olan Batman’ın Kozluk ilçesine gönderildi.

Dosya, Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 Şubat’ta yeniden görülmeye başlanmıştı.

Balıkçı’nın öldürülmesinin ardından, karakolda görevli olan diğer askerlerin tanıklıklarına başvurulmuştu.

İfadesini değiştiren tanık

Balıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olan açılan davada olayın tanıklarından Halil Ekşi, ilk ifadesinde Ağaoğlu’nun Sevag Balıkçı’yı kasten öldürdüğünü söylemiş, ancak daha sonra ifadesini değiştirmişti.

Değiştirdiği ifadesinde “Tartışma ya da kavga olmadığını, olayın şakalaşmadan sonra meydana geldiğini” söylemişti.

Ancak Balıkçı ailesinin itirazı üzerine, Ekşi yeniden ifade vermiş ve baskı altında ifadesini değiştirdiğini söylemişti.

Ekşi hakkında ‘yalancı tanıklık’ yapmak suçundan Aydın’da dava açılmıştı. Davada ayrıca Ekşi’yi tehdit eden Ağaoğlu Ailesi’nin yakını Bülent Kaya da yargılanıyordu. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Aralık 2015’te görülen duruşmasında karar çıkmıştı.

Mahkeme, Halil Ekşi’yi ‘yalancı tanıklık’ yapmaktan 2 yıl 1 ay ,Balıkçı’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kıvanç Ağaoğlu’nun akrabası Bülent Kaya hakkında da ‘birden fazla kez yalan tanıklığa azmettirme’ suçundan 2 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Dava ailenin talebiyle Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınmıştı.

(PT)

http://bianet.org/bianet/dunya/218513-zorunlu-askerlik-sirasinda-oldurulen-sevag-balikci-davasinda-karar-cikti

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