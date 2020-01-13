Duyuru- Süryani Dernekler Federasyonu- SÜDEF

13 Ocak 2020

“Bugün Urfa Barosundan Avukat arkadaşlar Rahip Abuna Aho’yu Mardin Cezaevinde ziyaret ettiler. (Ki bunlar ilk ziyaretçileriydi) ziyaretten sonra Midyat’ta gelip bizim federasyonuda ziyaret ettiler. Avukatların bize ilettikleri Abuna Aho’nun morali çok iyi olduğunu, tek üzüldüğü ve kaygılandığı konu Süryani halkının korkup ülkesinden, köylerinden ve toprağından uzak durmaları ve manastırın kapalı kalması. Bu arada tüm Süryani halkına ve onu soran dostlarına selamlarını iletmelerini söyledi.”

Süryani Dernekler Federasyonu / Federation of Syriac Associations – SÜDEF’s Post

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