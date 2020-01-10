Süryani rahip Bileçen tutuklandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Savcılığın Bileçen hakkında bir itirafçının ifadesini ve Jandarma tarafından 2018 yılında ‘örgüt üyelerinin manastıra girdiği’ iddiasının yer aldığı bir tutanağı delil gösterdiği öğrenildi. Tutanakta yer aldığı öne sürülen fotoğrafların avukatlara gösterilmediği belirtildi.

DUVAR – Mardin’in Nusaybin ilçesinde kırsal mahallerde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar (Marînê), Üçköy (Xarabalê) ve Üçyol (Sêderîyê) kırsal mahallelerinde yapılan baskınlarda aralarında Mor Yakup Kilisesi Süryani Rahibi Sefer (Aho) Beliçe’nin de bulunduğu ile 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Rahip Bileçen ve Süryani yurttaş Musa Taştekin ile Haşo Dinç ve Mehmet Başak Jandarma ifadelerinin ardından Mardin Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden Rahip Bileçen ifadesinin ardından ‘örgüte yardım ve yataklık etmek’ iddiası ile tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İfadeleri tamamlanan diğer üç kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Rahip Bileçen’in tutuklanmasına karar verdi. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcılığın Rahip Bileçen hakkında bir itirafçının ifadesini ve Jandarma tarafından 2018 yılında “örgüt üyelerinin manastıra girdiği” iddiasının yer aldığı bir tutanağı delil gösterdiği belirtildi. Ancak tutanakta yer aldığı belirtilen hava fotoğraflarının ise avukatların talep etmesine rağmen gösterilmediği öğrenildi. (Kaynak: MA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/10/suryani-rahip-bilecen-tutuklandi/

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