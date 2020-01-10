Sümela Manastırı için komisyon kuruldu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka ilçesinde Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış Sümela Manastırı’nda, Şubat 2016’da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi çalışmalarının sürdürüldüğünü anımsattı. Manastırda kaya düşme riskine karşı dağcılar tarafından yoğun çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Ustaoğlu, manastırın iç bölümünde yer alan alanlarda da restorasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Ustaoğlu, bu yılın mayıs ayında ziyarete açılması planlanan manastırda yapılacak son çalışmalara ilişkin Maçka Kaymakamlığında değerlendirme toplantısı düzenlediklerini ve önemli kararlar aldıklarını söyledi.

“ÜLKEMİZE YAKIŞAN BİR DESTİNASYON ALANI OLACAK”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumlarının yapacakları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Vali Ustaoğlu, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte mayıs ayında ziyarete açılması planlanan manastırda yaşanabilecek problemlerin değerlendirmesini kendi aramızda yaptık. Tüm birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri yerine getirme konusunda gereken bilgileri aldı. Bir komisyon oluşturduk ve önümüzdeki süreçte bu işlerin takibini yapacak, eksik ve aksaklıklar varsa bize bildirecek. İnanıyoruz ki mayıs ayında manastır ziyarete açıldığında burada başta ulaşım olmak üzere park alanları, ring seferleri, seyir teraslarıyla ilimize ve ülkemize yakışan bir destinasyon alanı faaliyette olacak.”

“MAYIS AYINDA ZİYARETE AÇMAK İSTİYORUZ”

Ustaoğlu, komisyonda yer alan her birimin üzerine düşen görevi yapacağına inandığına işaret ederek “Biz ilimize ve ülkemize yakışan, anlamlı bir değer olan manastırı hiçbir sıkıntı çekmeden mayıs ayında ziyarete açmak istiyoruz ayrıca insanların rahatça gezip görebileceği bir ortamı sağlamamız gerekiyor. Toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde her bir birim üzerine düşen görevi yaptığı zaman ben inanıyorum ki bu yıl anlamlı bir hizmeti yerine getirmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede aralıksız devam eden kar yağışına rağmen çalışmaların ara vermeden sürdürüldüğünü vurgulayan Vali İsmail Ustaoğlu, manastır girişinde oluşturulan yeni park alanları, yol genişletme ve restorasyon çalışmalarını sürdüren ekiplerle bir araya geldi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde 2000 yılından beri yer alan Sümela Manastırı’nı, birinci avluya kadar ziyarete açılmasının ardından 25 Mayıs-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki yaklaşık 7 aylık dönemde 222 bin kişi ziyaret etmişti.

TRABZON/AA

https://www.karar.com/guncel-haberler/sumela-manastiri-icin-komisyon-kuruldu-1440156

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...