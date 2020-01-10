Azerbaycan Milli futbol takımı oyuncusunun Ermeni kuaförü

Ermenistan’dan Almanya’ya yerleşen genç kuaför Hovik Manukyan Aue-Bad Schlema şehrinde kendi işini kurdu. 22 yaşındaki Hovik bu şehirde kendi salonunu açtı ve üç buçuk ay içinde baya müşteri topladı. Müşteriler arasında ünlü isimler de var.

Genç Ermenistanlı kuaför salonu açtıktan iki gün sonra yeni bir müşteri kazandığını ve bu müşterinin Azerbaycan Milli Futbol takımı ve FC Erzgebirge Aue oyuncusu Dimitri Nazarov’un olduğunu anlattı.

Hovik Manukyan 2012 yılında ailesiyle birlikte Almanya’ya geldi. Kısa süre içerisinde kuaförlüğü benimseyen genç 2016 yılında artık saç moda gösterisi düzenledi. Aue-Bad Schlema şehir yönetimi onun ve ailesinin sınırdışı edilmesini önledi ve Hovik Almanya’da yaşamaya devam etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/10/Azerbaycan-Milli-futbol-takımı-Ermeni-kuaför/173449

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