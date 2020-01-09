.@joerogan speaking out against #Armenian #Genocide denial. 2020-01-09 .@joerogan speaking out against #Armenian #Genocide denial. pic.twitter.com/0ZvhLtbGcQ— ANCA (@ANCA_DC) January 8, 2020 https://anca.org Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: English ve Haberler
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