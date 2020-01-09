İyi haberlere kulak veriniz

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Mahmut Toptaş

İyi haberlere kulak verin ve yayınız.

Kötü haberleri yalnız ilgilisine bildiriniz ve yaymayınız.

Bu güzel kokuyu yaymak ve kötü kokunun ağzını kapatmak gibi bir şeydir.

Var mı ki?

Buyurun İngilizlerin BBC’nin Türkçe Haberler bölümünün haberine kulak verin:

“Hollanda’da son 50 yıldır kiliseye gidenlerin sayısındaki hızlı düşüş nedeniyle, boş kalan ve satılığa çıkarılan kilise sayısı da artıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık bin kilisenin daha boşalması bekleniyor.

Hollanda’daki kilise binalarının geleceği konusunda bir tez hazırlayan araştırmacı Herman Wesselink’e göre, 2030 yılına kadar yaklaşık bin kilise binası daha cemaatsizlik nedeniyle boş kalacak.

Hollandalı araştırmacıya göre, bunun ana nedeni nüfus hareketliliği ile ilgili değişiklikler.

Hollanda’da halkın son 50 yıldır kiliseden uzaklaşmaya başladığına işaret eden Wesselink, inançlı kilise cemaatinin giderek yaşlandığını ve yakın bir gelecekte biteceğini düşünüyor.

Bundan 50 yıl önce, 1968 yılında Hollanda’da 2 milyon 700 bin Katolik her hafta kiliseye gidiyordu.

2016 yılında bu sayı 173 bin kişiye düştü.

2030’da ise, sadece 63 bin kişinin kiliseye devam etmesi bekleniyor.” 26 Ağustos 2018 https://www.bbc.com/turkce/haberler-45314694

Daha çok şey söylüyor.

Hollanda’ya konferans için gittiğimde Denhak şehrinde sinagogun devam eden Yahudi’si kalmayınca bizim işçilerimiz bastırmış parayı sinagogu satın almış ve camiye çevirmişler ben de orada namaz kıldım.

Amsterdam, Rotterdam gibi kentlerde boş kalan merkez kiliseleri parayla satın alıp camiye çevirmişler.

Gazetelerde İsveç’te on iki kilise, devam edeni olmadığından satışa çıkarıldığı, Müslüman işçilerin müşteri olduğu ve satın alma pazarlıklarına başlandığı yazılmıştı.

Kiliselerin kapanmasında en büyük etki Fransız ihtilalini yapanların, “Allah’ı öldürdük, kiliseye gömdük” sözüne kananların çoğalması,

Çocuk doğurup büyütmek yerine köpek beslemeyi teşvikle nüfusun her geçen gün azalması,

Yönetimdekilerin, ateistleri tercih etmesi,

Ölen sayısı kadar doğanın olmaması,

Avrupa’da milyonlarca Hıristiyan’ın, Müslüman olması,

Ve bunların genç ve okumuş kesimden olması.

Avrupa’da, çok yakın bir zamanda Avrupa Birliği Başkanlığı’na Müslüman birinin gelmesi çok yakındır.

Biz, bütün Müslümanlar, fıtratı Müslüman olan, Hazreti Adem’in çocuklarına, İslam adına neleri öğretip nasıl uygulayacağımızı öğrenmeye ve uygulamaya gece gündüz çalışalım.

Rabbimiz yardımcımız olsun. Âmin.

https://www.milligazete.com.tr/makale/3581466/mahmut-toptas/iyi-haberlere-kulak-veriniz

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...