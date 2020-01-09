Ermeni gazeteci Bulgaristan’da buzlu nehrin içinden canlı yayın yaptı

Bulgaristan’daki bTV kanalının Ermeni muhabiri Anton Hekimyan Vaftiz Bayramı hakkında yaptığı röportaj sırasında kendisi de buzlu nehrin içine girip canlı yayına devam etti.

Sputnik Armenia’nın verdiği bilgiye gore bu gelenek sadece Rusya’da değil, aynı zamanda farklı Slav milletleri arasında da yaygın. İsa Mesih’in vaftizini sembolize eden bu gelenek sırasında Bulgaristan’da sadece erkekler davulların ve tulumların seslerinin eşliğinde dans ederek buzlu nehrin içine girip dalıyorlar. Dans sırasında Kutsal Haç’ı birbirine aktarıyorlar.

İşte Ermeni gazeteci Anton Hekimyan da röportaj sırasında elindeki mikrofonla birlikte buzlu suya daldı ve canlı yayına oradan devam etti.

Vaftiz Bayramı münasebetiyle düzenlenen bu törenin en küçük katılımcısı 4 yaşındaki Lyubimor isimli bir çocuktu. Kalofer Belediye Başkanı Rumen Styanov Kutsal Haç’ı en sonunda bu 4 yaşındaki çocuğa teslim etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/09/Ermeni-Bulgaristan-vaftiz-bayramı/173341

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