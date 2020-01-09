DUYURU

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Hazretleri’nin tahta çıkış ve sunacağı ilk Surp Badarak töreni Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Patriklik Merkez Kilisesi’nde aşağıdaki programa göre yapılacaktır:

Tahta Çıkış Töreni

11 Ocak 2020, Cumartesi, saat 16:00

İlk Surp Badarak

12 Ocak 2020, Pazar, saat 10:00

Kilisenin kapasitesi ve oturacak yer kısıtlaması dikkate alınarak, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde törenler barkovizyonla naklen yayınlanacaktır.

Cemaatimizin üyelerini, Patrik Hazretleri’nin tahta çıkış ve sunacağı ilk Surp Badarak’a katılmaya, Patrikliğimizin bekası ve Ruhani Önderimiz için dua etmeye davet ediyoruz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/duyuru-17/

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