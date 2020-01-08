Prof. Veziroğlu’na Papa’dan özel davet

Hidrojen Enerjisi fikrini ortaya atan ve dünyada bu konuda otorite olan Prof. Dr. Nejat Veziroğlu, 7 Şubat’ta Papa Francis ile biraraya gelecek. Veziroğlu, küresel ısınma ve iklim değişikliğini en önemli problem olarak gören Papa’ya, “Çözüm hidrojen enerjisinde” diyecek

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu, bir asra yaklaşan ömrünü, bilime adayan bir isim. Çalışmalarına, 1973’te Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü’nü kurarak başlayan Prof. Dr. Veziroğlu, Mart 1974’te küresel ısınmanın ve hava kirliliğinin çözümü için Hidrojen Enerjisi fikrini ortaya attı. Bu alanda çalışmalarını sürdüren ve dünyada otorite olarak kabul edilen Veziroğlu, 7 Şubat’ta, bu konudaki bilgilerini paylaşmak üzere PapaFrancis ile biraraya gelecek. Kendisi de küresel ısınma ve iklim değişikliğini en önemli problem olarak gören Papa’ya, çözümün Hidrojen Enerjisi’nde olduğunu anlatacak.

Bu ziyaretin yanı sıra Veziroğlu, yeni geliştirdiği Topaç Teorisi adlı çalışmasıyla da yakın zamanda yine tüm dünyada ses getirmeye hazırlanıyor. Öyle ki yeni teorisinin, Büyük Patlama (Big Bang) teorisinin pabucunu dama atacağını iddia ediyor. Veziroğlu, Papa’yla görüşmesi ve bundan sonraki çalışmaları hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Krize çözüm aradı

Çok önemli işlere imza atan bir bilim insanısınız, kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

1924 İstanbul doğumluyum. İlkokulu ve ortaokulu İzmir-Karşıyaka’da, liseyi İstanbul Pertevniyal’de okudum. İki yıl İTÜ’de okuduktan sonra üniversite eğitimimi Londra Imperial Koleji’nde lisans, yüksek lisans ve doktora yaparak 1951’de tamamladım. Toprak Mahsülleri Ofisi ile bir aile şirketinde çalıştıktan sonra 1962’de University of Miami Makine Fakültesi’nde hocalığa başladım.

1973’te enerji krizi başlayınca buna çözüm bulmak için Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü’nü kurdum. Küresel ısınmanın ve hava kirliliğinin çözümü için Hidrojen Enerjisi fikrini Mart 1974’te Miami Beach’te tertip ettiğim THEME (The Hydrogen Economy Miami Energy) konferansında ortaya attım. Benimle aynı fikirde olan 10 bilim insanıyla Milletlerarası Hidrojen Enerjisi Derneği’ni kurduk ve başkan seçildim. Mart 2019’da Kurucu Başkan olarak emekli oldum.

Papa Francis ile 7 Şubat’ta görüşeceksiniz. Bu görüşmeden bahsedebilir misiniz?

Hidrojen Derneğimiz iki yılda bir büyük konferans yapar. Bu konferans Miami’den başlamak üzere Los Angeles, Tokyo, Moskova, Viyana, Zürih, Paris, Buenos Aires’te ve birçok şehirde yapıldı. 2016’daki konferans, İspanya’daydı. Orada derneğin Arjantinli İdare Heyeti Üyesi Prof. Bolcich ve İtalya Üyesi Prof. Spazzafumo ile konuşuyorduk. Dedim ki “Papa konuşmalarında küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin çağımızın en mühim problemi olduğunu ve derhal çözülmesi gerektiğini söylüyor; fakat çözümünü söylemiyor. Çözümü de hidrojen enerjisidir”. Prof. Bolcich’e döndüm, “Papa Arjantinli, sen de Arjantinlisin, Papa’dan bir randevu al gidip kendisine hem küresel ısınmanın ve hem de şehirlerdeki hava kirliliğinin kalıcı ve en iyi çözümü olarak hidrojen enerjisini anlatalım; kendisini ikna edersek ve Papa problemlerin çözümü olarak hidrojen enerjisini önerirse, bu hidrojene geçişi hızlandırır” dedim. 15 gün evvel Prof. Bolcich’ten e-posta geldi. Papa’nın 7 Şubat Cuma günü bizi kabul edeceğini bildiriyordu.

Yeni evren teorisi

Siz neler anlatacaksınız?

Papa’ya hidrojen enerjisinin en doğal enerji olduğunu, Dünya’nın bütün enerjisinin tamamen hidrojenden mamul olan Güneş’teki hidrojenin kaynaşımından geldiğini, hayatın gelişmesini ve devamını sağladığını aynı zamanda küresel ısınmanın ve şehirlerdeki hava kirliliğinin de çözümü olduğunu anlatacağız.

Yeni çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Evrenin kuruluşu hakkında yeni bir teori geliştirdim; adı Topaç Teorisi. Bu teori hidrojenden ibaret hızla dönen bir topaçın hidrojen enerjisiyle patlayarak evreni, gök adalarını, yıldızları, bütün kimyasal elemanları ve gezegenleri meydana getirdiğini; neticede tekrar hidrojenden mamul topaç oluşturduğunu ve evrenin 148 milyar yılda bir kendini yenilediğini ve sonsuza kadar devam edeceğini anlatıyorum. Şimdiki Büyük Patlama (Big Bang) teorisinin pabucu dama atılacak!

Hâlâ çok aktifsiniz. Bunun sırrı nedir?

Sorunları, özellikle toplumun sorunlarını çözmeyi severim. Toplumun sorunları da bitmiyor!

Dünya nereye gidiyor?

Dünya birleşmeye doğru gidiyor. Şimdi AB, Güney Amerika Birliği, Arap Birliği, Güneydoğu Asya Birliği gibi birlikler ya kuruldu yahut ta kurulmak üzere. Bu birlikler birleşerek Dünya Hükümetini kuracaklar. O zaman ordulara, silahlara ve harplere ihtiyaç kalmayacak ve bunlara sarfedilen paralar kalkınmakta olan memleketlerin kalkınmasına sarf edilecek. Bütün dünya yüksek hayat seviyesine kavuşacak ve dünya cennet olacaktır.

http://www.milliyet.com.tr/gundem/prof-vezirogluna-papadan-ozel-davet-6117794

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