‘MESİH’ YA DA ‘BORDERLINER’

Sina Koloğlu

Şu sıralar yerli diziler ara verdi. Ev ahalisi, “Bari yabancı izleyelim” dedi. Şimdi gençler kızacak; “Dinazorlar, hâlâ yerlileri izliyor, yeni keşfetmişler bizim tarafı” diye alay da edecek. Mecburiyetten, birçok yerli yapıma katlanıyorum, samimiyetle söyleyeyim. Biz ev ahalisi olarak kuzey ülke işlerini severiz. Karanlıktır ama gerçekliği pat diye vurur, sosa filan batırmaz, duygusala takılmaz. ‘Borderliner’ da böyle bir polisiye… Üç bölüm izledik. “Bugünlük yeter, kafamız şişti” dediler. Niye? Yerli dizilerin senaryolarına alışmış beyinlerin, bu kadar fazla bilmeceyi kaldırması kolay olmuyor. Bunu anladık.

Tobias Santelman başrolde, mesela polis eşcinsel. Vatandaşın hali, gidişatın içinde kaybolup gitti. Kahve içer gibi, suç mahalli araştırmada sıradan bir öpüşme mesela… Takmıyorsun, dizinin labirentinde ilerliyorsun… Bizde bir ‘Kılıç Günü’ oldu, anlatılır durur, takılıp durduk da ne oldu?

‘Mesih’ dediler…

Uyku kaçtı… Hani öyle bir saat ki, kaçacak zaman var, “Uyumasan da olur” diyeceğin vakit. Benimki ikinci şık… ‘Mesih’ dizisine başladık. Pek konuşuluyor, en yeni işlerden Netlfix’in. İlk üç bölümü not alarak izledim. Ne arasan var. Benim gibi ‘ideolojik açıdan’ izlemeye kalkınca, dünyayı kurtarmaya gelen o ‘rock star kıvamında’ gencin maceraları, geride kaldı. CIA, İsrail, DEAŞ, Suriye, Filistin, kilise, ‘Medeniyetler Çatışması’, Samuel Huntington, MOSAD, CNN International, Kudüs, İbranice, Arapça, Türkiye, bomba, El Kaide ve Moşe Dayan….

Bir torbanın içindeler, dizi onları sallayıp, sallayıp duruyor. Hani eleştirir gibi yapıp, aslında statükoyu anlatıyorlar. Bir kurtarıcı aramak, ben kurtulamayacağım acizliği olabilir mi? Çocuktum duymuştum, büyüdük yaşlandık hâlâ bekliyoruz! Çok büyük bir prodüksiyon, Mesih’le yolculuk yapıyorsunuz ama işte fanustan çıkınca, “Dur bakalım” diyorsunuz. Senaryonun bizatihi kendisi her gün oynanan bizim oralarda, kaç bölümde biteceği tahmin edilemeyen, devasa prodüksiyonun içindeyken ‘Mesih’, kum tanesi gibi kalıyor. Bu arada bizde de “Mehdi gelecek” diyenler olmuyor değil.

Belki Netflix ‘bu versiyonunu’ da çeker!

http://www.milliyet.com.tr/cadde/sina-kologlu/mesih-ya-da-borderliner-6117620

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