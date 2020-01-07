Demir Kilise’ye 300 bin ziyaretçi

Yedi yıl süren restorasyonun ardından iki yıl önce hizmete açılan Balat’taki Demir Kilise’yi 300 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Ziyaretçilerin yarısı, döviz kurları nedeniyle alışveriş için İstanbul’u seçen Bulgar vatandaşları oldu…

Haliç’in kıyısında bulunan ve “Demir Kilise” olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi, 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından iki yıl önce bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından açılmıştı. Geçen iki yıl içinde Demir Kilise’yi 300 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Dünyada demirden iyapılan tek kilise olma özelliğini taşıyan Sveti Stefan, İstanbulBüyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla 16 milyon liraya baştan aşağıya yenilenmişti. Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Demir Kilise yapıldığından beri hep insanları birleştirdi. Bu kilise hem inancı hem de insanların birleştirici gücünün sembolü. Restorasyondan sonra iki yıl oldu, bütün dünyadan turistler buraya geliyor. Tabi en çok Bulgaristan’dan geliyorlar. Yalnız Bulgaristan’ın birleştirici yeri değil İstanbul’un, Türkiye’nin, Avrupa’nın ve dünyanın birleştirici yeridir. Kilise üzerinden insanlar daha sevimli, açık ruhlu, kendisini bilen inanan, yapan insanlar oluyorlar.”

Son dönemde Türkiye’ye Bulgar turistlerin aşırı ilgi göstermesi sayesinde iki ülke insanlarının birbirlerini daha iyi anlamaya başladıklarına da dikkati çeken Başkonsolos Angelov, “Her zaman Turist bir ülkenin en iyi elçileridir. Ne kadar çok turist başka bir ülkeye giderse, daha iyi birbirlerini anlayacaklar ve diğer alanlarda da işbirliğimiz gelişecektir” ifadelerini kullandı.

İlgiden memnunlar

Bulgar Ekzarhlık Vakfı Başkanı Vasil Liaze, kiliseye yönelik ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Kiliseyi ziyaret edenlerin yarısı Bulgaristan’dan gelen turistler. Özellikle geçtiğimiz yıl İstanbul’a akın eden Bulgarların hemen hepsi Demir Kilise’yi görmeden ülkelerine dönmedi. Belediye olsun valilik olsun her konuda bize yardımcı oldular. Turlarla gelen turistler de kiliseden çok memnun kalıyorlar” dedi.

Kilise bu iki yıllık süreç içinde ayinlerin yanı sıra bir dizi konser ve sanat etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Bulgar Ekzarhlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hristo Kopano, “Açıldığından beri Demir kilisede 8 konser etkinliği gerçekleşti. Kilisenin alt kısmında bulunan galeride de 6 resim, fotoğraf ve heykel sergisi organize edildi” diye konuştu. Kopano bu yıl da bir dizi konser ve etkinliklerinin de planlandığını söyledi.

http://www.milliyet.com.tr/gundem/demir-kiliseye-300-bin-ziyaretci-6116984

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