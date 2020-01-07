2020 Yılı BİRLİK DUASI HAFTASI Programı açıklandı

HYETERT
Hristiyan Kardeşlerin Rabb’de BİR olduklarını hatırlayıp, tüm hafta boyunca değişik Kiliseler’de biraraya gelip birlikte dua etme geleneği devam ediyor. Bu birliktelik ve coşku, bu yıl İstanbul’da 18-25 Ocak tarihleri arasında yaşanacak.
Kiliselerin temsilcilerinden oluşan heyet, bir araya gelerek hazırladıkları ve 8 gün sürecek olan programı yayımladı. Her gün hangi Kilisede, hangi Kutsal Kitap bölümlerinin hangi Kilise temsilcisi tarafından okunacağını bu programda bulabilirsiniz. Okuma dili serbesttir. Vaaz, törenin yapıldığı kilisenin önderi veya din görevlisi tarafından verilecektir.
Programın tamamına katılabileceğiniz gibi mekan ve zamanı size en uygun olan günlerde de katılabilirsiniz. İstanbul dışında olanlar da bulundukları yerden dualara eşlik etmeye, Dua’da BİR olmaya davet edildi.
Bu yıl için seçilen Kutsal Kitap ayeti YERLİLER BİZE OLAĞANÜSTÜ BİR YAKINLIK GÖSTERDİLER. (ELÇİLERİN İŞLERİ 28:2)
1. Gün (18 Ocak 2020 Cumartesi, saat 18.00)
Alman Evanjelik Kilisesi
Aynalıçeşme Emin Cami cad., No: 30, Beyoğlu. Tel: 212-2503040
Uzlaşma: Yük atmaya başlamak
Mezmurlar 85 Süryani Ortodoks Kilisesi
Elçilerin İşleri 27:18-19,21 Ermeni Resuli Kilisesi
Luka 18:9-14 Rum Ortodoks Kilisesi
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2. Gün (19 Ocak 2020 Pazar, saat 18.00)
Dutch Chapel (Union Church)
İstiklal cad. Postacılar sok. Beyoğlu (Hollanda Başkonsolosluğu)
Tel: 212-2445212 Fax. 212-2445212
Aydınlanma: Aramak ve İsa’nn ışığıı göstermek
Mezmurlar 119:105-110 Katolik Kilisesi
Elçilerin İşleri 27:20 Ermeni Resuli Kilisesi
Markos 4:35-41 Rum Ortodoks Kilisesi
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3. Gün (20 Ocak 2020 Pazartesi, saat 18.00)
Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi
Ηayriye Tüccarı Cad. No. 4-6, Büyük Lânga – Aksaray / İstanbul.
Τel. +90-537- 247.90.00
Ümit: Pavlus’un mesajı
Mezmurlar 27:22,34 Ermeni Resuli Kilisesi
Elçilerin İşleri 27 Süryani Ortodoks Kilisesi
Matta 11:28-30 Katolik Kilisesi
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4. Gün (21 Ocak 2020 Salı, saat 18.00)
Moda Assomption Katolik Kilisesi
Caferağa, Cem Sk. No:5, 34710 Kadıköy, Tel. 216 – 336 03 22
Güven: Korkma, inan
Mezmurlar 56 Rum Ortodoks Kilisesi
Elçilerin İşleri 27:23-26 Protestan Kilisesi
Luka 12:22-34 Ermeni Resuli Kilisesi
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5. Gün (22 Ocak 2020 Çarşamba, saat 18.00)
Bible House Immanuel Kilisesi
Şahin Şişik İş Merkezi, No:1-3, Kat:6, Bozkurt Caddesi, Osmanbey
Güç: Yolculuk için ekmeği bölüşmek
Mezmurlar 77 Ermeni Resuli Kilisesi
Elçilerin İşleri 27:33-36 Rum Ortodoks Kilisesi
Markos 6:30-44 Katolik Kilisesi
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6. Gün (23 Ocak 2020 Perşembe, saat 18.00)
Meryem Ana Süryani Ortodoks Kilisesi
Tarlabaşı, Karakurum Sokak, No: 10, Beyoğlu. Tel: 212-2501606
Konukseverlik: Olağanüstü yakınlık göstermek
Mezmurlar 46 Rum Ortodoks Kilisesi
Elçilerin İşleri 28:1-2,7 Katolik Kilisesi
Matta 14:12-24 Ermeni Resuli Kilisesi
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7. Gün (24 Ocak 2020 Cuma, saat 18.00)
Keldani Katolik Kilisesi
Kamer Hatun, Hamalbaşı Cd. No:20, Beyoğlu Tel: 0212 252 34 49
Dönüşüm: Kalperimizi ve düşüncelerimizi değiştirmek
Mezmurlar 119:137-144 Protestan Kilisesi
Elçilerin İşleri 28:3-6 Rum Ortodoks Kilisesi
Matta 18:1-6 Ermeni Resuli Kilisesi
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8. Gün (25 Ocak 2020 Cumartesi, saat 18.00)
Feriköy S. Vartanants Ermeni Kilisesi
Şahadet Sok. No: 13, 34379 Feriköy Tel: (0212) 248-2913
Cömertlik: Almak ve vermek
Mezmurlar 103:1-5 Protestan Kilisesi
Elçilerin İşleri 28:8-10 Katolik Kilisesi
Matta 10:7-8 Süryani Ortodoks Kilisesi
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