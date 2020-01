2020 Yılı BİRLİK DUASI HAFTASI Programı açıklandı

Hristiyan Kardeşlerin Rabb’de BİR olduklarını hatırlayıp, tüm hafta boyunca değişik Kiliseler’de biraraya gelip birlikte dua etme geleneği devam ediyor. Bu birliktelik ve coşku, bu yıl İstanbul’da 18-25 Ocak tarihleri arasında yaşanacak.

Kiliselerin temsilcilerinden oluşan heyet, bir araya gelerek hazırladıkları ve 8 gün sürecek olan programı yayımladı. Her gün hangi Kilisede, hangi Kutsal Kitap bölümlerinin hangi Kilise temsilcisi tarafından okunacağını bu programda bulabilirsiniz. Okuma dili serbesttir. Vaaz, törenin yapıldığı kilisenin önderi veya din görevlisi tarafından verilecektir.

Programın tamamına katılabileceğiniz gibi mekan ve zamanı size en uygun olan günlerde de katılabilirsiniz. İstanbul dışında olanlar da bulundukları yerden dualara eşlik etmeye, Dua’da BİR olmaya davet edildi.

Bu yıl için seçilen Kutsal Kitap ayeti YERLİLER BİZE OLAĞANÜSTÜ BİR YAKINLIK GÖSTERDİLER. (ELÇİLERİN İŞLERİ 28:2)

1. Gün (18 Ocak 2020 Cumartesi, saat 18.00)

Alman Evanjelik Kilisesi

Aynalıçeşme Emin Cami cad., No: 30, Beyoğlu. Tel: 212-2503040

Uzlaşma: Yük atmaya başlamak

Mezmurlar 85 Süryani Ortodoks Kilisesi

Elçilerin İşleri 27:18-19,21 Ermeni Resuli Kilisesi

Luka 18:9-14 Rum Ortodoks Kilisesi

—————————————————————

2. Gün (19 Ocak 2020 Pazar, saat 18.00)

Dutch Chapel (Union Church)

İstiklal cad. Postacılar sok. Beyoğlu (Hollanda Başkonsolosluğu)

Tel: 212-2445212 Fax. 212-2445212

Aydınlanma: Aramak ve İsa’nn ışığıı göstermek

Mezmurlar 119:105-110 Katolik Kilisesi

Elçilerin İşleri 27:20 Ermeni Resuli Kilisesi

Markos 4:35-41 Rum Ortodoks Kilisesi

—————————————————————

3. Gün (20 Ocak 2020 Pazartesi, saat 18.00)

Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi

Ηayriye Tüccarı Cad. No. 4-6, Büyük Lânga – Aksaray / İstanbul.

Τel. +90-537- 247.90.00

Ümit: Pavlus’un mesajı

Mezmurlar 27:22,34 Ermeni Resuli Kilisesi

Elçilerin İşleri 27 Süryani Ortodoks Kilisesi

Matta 11:28-30 Katolik Kilisesi

—————————————————————

4. Gün (21 Ocak 2020 Salı, saat 18.00)

Moda Assomption Katolik Kilisesi

Caferağa, Cem Sk. No:5, 34710 Kadıköy, Tel. 216 – 336 03 22

Güven: Korkma, inan

Mezmurlar 56 Rum Ortodoks Kilisesi

Elçilerin İşleri 27:23-26 Protestan Kilisesi

Luka 12:22-34 Ermeni Resuli Kilisesi

—————————————————————

5. Gün (22 Ocak 2020 Çarşamba, saat 18.00)

Bible House Immanuel Kilisesi

Şahin Şişik İş Merkezi, No:1-3, Kat:6, Bozkurt Caddesi, Osmanbey

Güç: Yolculuk için ekmeği bölüşmek

Mezmurlar 77 Ermeni Resuli Kilisesi

Elçilerin İşleri 27:33-36 Rum Ortodoks Kilisesi

Markos 6:30-44 Katolik Kilisesi

—————————————————————

6. Gün (23 Ocak 2020 Perşembe, saat 18.00)

Meryem Ana Süryani Ortodoks Kilisesi

Tarlabaşı, Karakurum Sokak, No: 10, Beyoğlu. Tel: 212-2501606

Konukseverlik: Olağanüstü yakınlık göstermek

Mezmurlar 46 Rum Ortodoks Kilisesi

Elçilerin İşleri 28:1-2,7 Katolik Kilisesi

Matta 14:12-24 Ermeni Resuli Kilisesi

—————————————————————

7. Gün (24 Ocak 2020 Cuma, saat 18.00)

Keldani Katolik Kilisesi

Kamer Hatun, Hamalbaşı Cd. No:20, Beyoğlu Tel: 0212 252 34 49

Dönüşüm: Kalperimizi ve düşüncelerimizi değiştirmek

Mezmurlar 119:137-144 Protestan Kilisesi

Elçilerin İşleri 28:3-6 Rum Ortodoks Kilisesi

Matta 18:1-6 Ermeni Resuli Kilisesi

—————————————————————

8. Gün (25 Ocak 2020 Cumartesi, saat 18.00)

Feriköy S. Vartanants Ermeni Kilisesi

Şahadet Sok. No: 13, 34379 Feriköy Tel: (0212) 248-2913

Cömertlik: Almak ve vermek

Mezmurlar 103:1-5 Protestan Kilisesi

Elçilerin İşleri 28:8-10 Katolik Kilisesi

Matta 10:7-8 Süryani Ortodoks Kilisesi

