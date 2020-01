TAŞBAŞI VE YASON’U OBB DEVRALACAK

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Taşbaşı Kilisesindeki restorasyonun aslına uygun olarak tamamlandığını belirterek Yason Burnu ile Taşbaşı Kilisesi’ni Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne (OBB) devredeceklerini açıkladı.

Tarihi kilise aslına döndü

Taşbaşı Kilisesi’nde 2018’de başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Burada aslına uygun bir restorasyon yaptık. Kubbesinden zeminine kadar her şeyi değiştirdik. Dış cephesinde de restorasyon işlemleri yapıldı. Cam çerçeve gibi bütün işlemleri tamamlandı. Kesinlikle şu an ahşabından kubbesine kadar her şeyi ile aslına uygun yapıldı. Bilindiği gibi kubbeyi yıkarak aslına uygun yeniden yaptık. Bütün çatıyı değiştirdik. Her şeyi aslına uygun olarak yaptık. Bilim adamlarıyla iş birliği yaparak bütün hassasiyetimizi gösterdik” dedi.

HASSAS DAVRANDIK

“Hatta uç bir şey ifade edeyim. İçiresindeki taşların görsellikleri çok yüksek olduğu için sıva yapmayacaktık ancak daha sonra aslına uygun olması için sıva yapmak durumunda kaldık.” diyen Toparlak, “Uzun ömürlü bir restorasyon oldu. Çok güzel bir restorasyon oldu. İlimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olsun. Çünkü baskın bir mimariyle orada duruyor. Karadeniz’in en önemli mimarlık örneklerinden birisi. Her taraftan görkemli ve ihtişamlı bir duruşu var. Bir nevi Ordu’yu temsil ediyor. Restorasyonu tamamlayarak mimari olarak bir projeyi daha ayağa kaldırmış olduk” diye konuştu.

OBB DEVRALACAK

Yapının nasıl kullanılacağı hakkında da bilgi veren Toparlak, “Bakanlığımız tarafından buranın daha önceki planlaması anıt müze olarak kullanılmasıydı. İçerisinde çok amaçlı sergi salonları olacaktı. Günübirlik sergilerin olacağı alanlar oluşturulacaktı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığımız şu anda Taşbaşı Kilisesi olarak bildiğimiz alanın tamamını Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne devretmek üzere. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yazışma halindeyiz. Kuvvetle ihtimal hem bu alan hem de Yason Burnu ikisi birlikte devredilecek. Dolayısıyla bundan sonraki fonksiyonladırma süreci Ordu Büyükşehir Belediyemiz tarafından icra olunacak. Biz geçici kabulü yaptıktan sonra devri gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

