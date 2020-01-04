190 yıllık tarihi binada restorasyona başlandı

Didim’de Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 190 yıllık caminin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatıldı. Yaklaşık 1 yıl sürecek olan restorasyon çalışmaları sebebiyle cami kapalı kalacak.

Hüseyin Çalışkan

Didim’in ilk yerleşim yeri olarak bilinen ve içerisinde binlerce yıllık Apollon Tapınağının da yer aldığı Hisar Mahallesindeki Caminin restorasyonu başladı. Mahalledeki en eski binaları içerisinde bulunan ve 1830’lı yıllardan mübadelenin olduğu 1924 yılına kadar kilise olarak Rumlar tarafından kullanılan ve ardından Camii’ye çevrilen 190 yıllık tarihi bina Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna başlandı.

588 BİN TL’YE MAL OLACAK

Hisar Camii olarak ta bilinen Caminin iç ve dış kısmındaki çalışmalara başlanırken restorasyon çalışmalarının yanı sıra röleve çalışmalarının da yapıldığı görüldü. Restorasyon kapsamında caminin dış ve iç duvarları, iç tavan ve direklerinin yanı sıra pencere ve kapılarının da aslına uygun olarak yapılacağı öğrenildi. Hisar Camiindeki çalışmaların 19 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması hedeflenirken, restorasyon çalışmasının KDV dahil 588 bin 820 TL’ye mal olacağı öğrenildi. 1 yıl sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle caminin ibadethaneye kapalı olacağı da belirtildi.

Hisar Mahallesi sakinleri ise yüz yıldan fazla ayakta kalan ve cami olarak kullanılan yapının yenilenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/3456690/190-yillik-tarihi-binada-restorasyona-baslandi

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