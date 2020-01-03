Papa da insandır

Reha Erus

Papa Hristiyan dinine bağlı Katolik mezhebinin seçilmiş başıdır, lideridir, Havari Petrus’un halifidir ve aynı zamanda Roma’nın Başpiskoposu’dur. Kısacası milyonlarca inançlının kutsal saydığı bir din adamıdır.

2019’un son günü Vatikan’ın Saint Pierre Meydanı’nda dünyanın dört bir köşesinden gelen Katolikleri seyyar açık mobil aracından inerek selamlarken bir kadına elini kaptırdı. Kadını coşku ile kutsayan Papa Francesco, uzun süre elini kurtaramazken birden sinirlendi ve önce “Bırak” diye bağırdı sonra sol eliyle kadının eline vurmaya başladı. Ancak öyle kurtarabildi kendisini. Bu fevri hareketi özellikle sosyal medyada yine inançlılarca hoş karşılanmadı. Kutsal bir liderin bu hareketini kınayanlar oldu. Onaylamayanlar da çoğunluktaydı. Papa Francesco’ya temsil ettiği Hazreti İsa’nın sözleri hatırlatıldı: “Bir yanağına vurana öbür yanağını uzat” ve devamında “O elini bırakmayan kadına vuracağına sol elini de uzatsaydın” dendi

Papa Francesco çabuk toparladı ve yılın ilk gününde ki geleneksel haftalık “Angelus” konuşmasında talihsiz olaya değinerek “O an canım acıdı ve sinirlerime hakim olamadım. Ben de insanım. Ama o inançlıdan hepinizin önünde özür diliyorum” sözleri ile hatasını kabul ettiğini dünyaya duyurdu.

1979 yılında dönemin Polonyalı Papa’sı 2. Jean Paul ile Türkiye seyahatinde Harbiye’de röportaj yapmıştım. O zaman Papalar medyaya hiç konuşmazlardı. Bir ilki gerçekleştirmiştim. Spor yazarıydım ve Papa 2. Jean Paul’dan spor dünyasına bir mesaj vermesini istemiştim. Bunu duyunca bana “Gardını al. Ben eski bir boksörüm” diyerek omuzuma hafif bir yumruk atmıştı. O fotoğraf dünyada büyük yankı bulmuştu. Diyeceğim o ki Papa’lar da insandır ve ama isteyerek veya istem dışı ‘dövebilirler!’

Fotoğraflar: Reha Erus

https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/reha-erus/papa-da-insandir

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