PKK/HDP’li Garo Paylan’ın Patrik Maşelyan düşmanlığı

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MURAT İNCE

Baştan sona Patrik Maşalyan’ın eleştirildiği röportajda, Türkiye halkının barış içinde bir arada yaşamasını içine sindiremeyenlerin hezeyanına tanık olduk. PKK/HDP’nin bölücülük iksirini içen ve o havayı soluyan Garo Paylan’dan başka bir şey beklemek zaten mümkün değil. O, PKK/HDP tarafından verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor.

Anadolu’muzun renklerinden olan Ermenilerimizi, yaşadıkları ülkelerine düşman ettirme tavrı tutmadı. Ermenilerimizin ezici çoğunluğu Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünden yanadır. Garo Paylanlar ABD/İsrail’in beşinci kolu PKK/HDP’ye dayanarak Ermenileri kışkırtmaya çalışmaları boşa çıkacaktır. 11. 12. 2019 tarihinde Patrikliğe seçilen Sayın Maşalyan’a yapılan hücumlar birliğimizi zedelemeye yöneliktir ve tutmayacaktır.

PATRİK SEÇİMLERİ SÜRECİ

Sayın Maşalyan’ın seçilmesinden sonra Ermeni toplumunda patriksizlik dönemi yaklaşık 12 yılın ardından bitmiş oldu. Bitmiş olmasına bitti ama Garo Paylan gibi birincil derecede soykırım savunucusu PKK/HDP’li Garo Paylanlar ortalığı bulandırmaya ve Patrik Maşalyan aleyhine kampanyaya hız verdiler. Her platformda Sayın Maşalyan’ı suçlayan ve hedef gösterenlerin bütününün sicili epey kabarık. Hepsinin Türkiye’nin etnik ve dini farklılıklarını kaşıyan kesimden olması manidar!

2008 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Patrik Mesrob Mutafyan’dan sonra bir dönem vekâleten görevi yürütenin ardından Aram Ateşyan kayyum olarak atanmış ve seçimlere kadar görevi yürütmüştür. Bu gelişme Ermeni toplumunun hayrına olmuştur. Çünkü farklı görüşlere sahip ve hem Ermenistan’a yaklaşımlarda ve hem de diyasporaya yaklaşımlarda birbiriyle uyuşmayan görüşler vardı. Ermeni vatandaşlarımız arasında PKK/HDP ile kol kola girenlere tepki olduğu gibi, Fener Rum Patriğine soğuk bakanlarda bulunuyordu. Kısacası Ermeni toplumu içindeki çelişmelerin derinleşmesinide önlemek açısından kayyum hayırlı olmuştur. Aksi halde ABD, PKK/HDP, Ermeni diyasporası ve Ermenistan devletinin isteği yerine getirilmiş olacaktı. Değişik Ermeni haber sitelerine göz gerdirdiğimizde bu sonuca rahatlıkla varabiliriz.

Gittiği her yerde sözde Ermeni soykırımını ve Türk devletinin “azınlıklara zulmünü” anlatmak dışında amacı olmayan Garo Paylan’ın, Cumhuriyetimizin kalesi TBMM’de vekil olarak bulunması acıdır! PKK/HDP’nin görev adamı olan Garo Paylan’ı milletvekili seçtirmesi sıradan olay olarak görülemez. Dikkat edilirse HDP Türkiye’nin etnik ve dini haritasını esas alarak milletvekili adaylarını belirliyor.

Patrik Maşalyan’ın seçilmesi sürecinde Garo Paylan çok sert açıklamalarda bulunmuş ve oylamaya katılmayacağını beyan etmişti ve bu seçim sonuçları açısından iyi olmuştur. Garo

Paylan, “Bu aslında seçimi tanımıyorum demekti. Tabi ki seçimi kabul etmeyince de seçimin sonucunu da kabul etmemiş oldum. Çünkü şöyle bir durum var: Maşalyan seçimden sonraki açıklamasına baktığınızda Cumhurbaşkanına ve Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyor. Onların onu o koltuğa getirdiğini bildiği için teşekkür ediyor. Yoksa elbette teşekkür edebilir, ama teşekkür ederken bunu bilerek teşekkür ettiğini düşünüyorum ve onlara gebe olduğunu düşünüyorum” sözleriyle nerde durduğunu belli etti. Patriği tanımayacağını sürekli yineleyen Paylan, Maşalyan’ı, “ancak yeni demokratik seçimin yolunu açarsa kabul edeceğini” söyledi.

CASUS BRONSON SAVUNUCUSU GARO PAYLAN

Garo Paylanların tek derdi Türkiye’nin sıkıntılar yaşaması, iç birliğini koruyamaz hale gelmesi ve başta ABD/İsrail olmak üzere emperyalizme biat eder hale gelmesidir. Onlar ülkemizin batmasından sevinç, yükselmesinden acı duyarlar.

Türkiye Ermenilerinin sesi oldukları iddiasıyla yayınlanan pek çok Ermenice/Türkçe yayınların neredeyse bütünü Garo Paylan tipi bölücülerin istikametinde yol alıyor. Katledilen Hrant Dink’in Agos Gazetesini ise artık tanıyamıyoruz! Gazete sayfalarında vatan, birlik, kardeşlik kelimeleri ise neredeyse yasaklamış durumda!

Garo Paylan, yurt dışı seyahatlerinde Ermeni diyasporasını unutmaz, PKK çevresini unutmaz, her türlü sahte solcu örgütleri unutmaz, ama iş Türkiye’ye geldiğinde her şeyi unutur ve veryansın eder. Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan topa tutulurken, Rahip kılıklı CİA casusu misyoner Brunson ise cansiperhane savunulur. Paylan, “Rahip Brunson haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunda ABD Başkan Yardımcısı Pence, Hristiyanların baskı altında olduğunu açıklayınca, Patrikhanemize ‘Biz çok mutluyuz’ minvalinde bir açıklama yaptırılmıştı. Barış Pınarı Harekâtı diye bir harekât yapıldı. O dönemde Maşalyan, değebahtı ve yüzbinlerce insanın yerinden edildiği bir askeri operasyonla ilgili önüne bir metin konuldu ve çıktı canlı yayında okudu” diyerek Maşalyan yeriliyor ve hedef gösteriliyor. Zaten Paylan Patrik Maşalyan’ı tanımadığını defaten dile getirmiş ve Ermeni toplumu içindeki ağırlığını kırmaya yönelik faaliyetlere girişmişti.

BARIŞ PINARI HAREKÂTINA DESTEK

Patrik Maşalyan neden hedef alınıyor? Amerikancı PKK/HDP’nin elemanı Garo Paylan’ı çıldırtan olgular nelerdir? Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan Türkiye’yi savunduğu için hedefe oturtuldu. PKK/HDP’li Garo Paylan’ı çileden çıkaran tavır işte tamda budur. O istiyorki Sayın Maşalyan PKK ağzıyla konuşsun, bölücülüğün sırtını sıvazlasın ve Ermenistan güzellemeleri yapsın. Zaten bunu iyi bildiği için Paylan “Maşalyan devlete gebe” gibi seviyesini aşan konuşmalar yapabilmektedir. Konunun anlaşılması için aşağıda Sayın Sahak Maşalyan’ın açıklamasından özet sunuyoruz: “Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olamamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekâtın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı, esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun.” Peki, bu konuşmanın neresi yanlış? Yaşadığı ve vatandaşı olduğu ülkesini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Ülkesinin birlik ve bütünlüğünü korumak Ermeni vatandaşlarımızında asli görevleri arasında yer almazmı? Olur mu böyle bir şey?

Sayın Maşalyan’ın Garo Paylanları sinirlendiren bir başka cümleside şöyle: “Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı Harekâtı’nın barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin.”

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Şu yukarıdaki insanı heyecanlandıran, şevklendiren, birleştiren cümleleri samimiyetle dile getiren Sayın Maşalyan’ı yürekten kutlamak dışında başka ne söylenebilir? Garo Paylanlar, bırakın ABD’nin kara gücü PKK/HDP’yide birazda Maşalyanları dinleyin. Dinleyinki içinizde bir dirhem vatan sevgisi kalmış ise o canlansın…

BÖLÜCÜLÜK İLLETİNE TUTULMAK

Garo Paylan içindeki kini kusuyor. Onun asıl derdi ülkemizdeki etnik ve dini farklılıkları derinleştirmek ve çatışma yaratmaktır. Paylan’ın ağzından tek bir olumlu kelime çıkmaz. TBMM’de yaptığı çıkışlar ve katıldığı TV programlarında zehir saçıyor. Bu tavrı ilk önce Ermeni toplumuna zarar veriyor. Paylan çok sevdiği ve sürekli yinelediği şu garez dolu cümlesini sizlerin dikkatlerine sunuyoruz: “Biz; Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Yahudiler cumhuriyet tarihi boyunca soykırımlar, katliamlar, varlık vergileri ve pek çok felaket yaşadık. Tüm bunlarla yüzleşilmedi ve suçlar tekrarladı”

Geçmişte kalan ‘açılım-saçılım’ dönemine özlemini her platformda ifade eden Garo Paylan bakın bunu nasıl savunuyor: “Ermeni’yim diyebilmenin imkânsız olduğu bir yerde insanlar Ermeni’yim demeye başladı. Bırakın ‘Ermeni Soykırımı’ demeyi ‘Başıma bir iş geldi’ demek bile büyük bir sıkıntı yaratacakken Ermeni Soykırımı anması yapabildik bu memlekette ve Ermeni Soykırımı ile ilgili pek çok şey konuşabildik, televizyonlarda tartışabildik.”

Yukarıdaki sözleri kullanan zat hala TBMM’de milletvekili sıfatıyla bulunuyor. Türkiye’yi soykırımcı ilan eden kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazi Meclisinde faaliyetlerini sürdürebiliyor ise, bunun üzerinde derinlemesine düşünmek lazım! Bizler PKK’nın can damarlarının başında gelen HDP’nin kapatılmasını boşuna istemiyoruz.

ERMENİ VATANDAŞLARIMIZ PAYLANLARI PAYLAYACAK

Anadolu, insanlığın harmanlandığı bereketli topraklar diyarıdır. Onun bağrına yaslananlar kardeşlik şerbeti içerler. Hiç birinin aklından şucu bucu geçmez. Suyunu içen, ekmeğini yiyenler aynı sofrada buluşur bir olur, birlik olur. Anadolu dünya insanlığının medeniyet beşiğidir.

Türkiye Ermenileri Sayın Maşalyan’ın o birleştirici ve ülkesine sahip çıkıcı sözlerine kulak vereceğinden hiçbir kuşku duymuyoruz. Garo Paylanları ise PKK’nın düştüğü durum bekliyor. Paylanların zihniyeti Ermeni vatandaşlarımızın vicdanında yer bulmayacığını biliyoruz ve güveniyoruz.

Sözümüzü Ahmed Arif’in o ünlü dizleriyle bitirelim.

ANADOLU

Beşikler vermişim Nuh’a

Salıncaklar, hamaklar,

Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır,

Anadoluyum ben,

Tanıyor musun?

https://www.aydinlik.com.tr/pkk/hdp-li-garo-paylan-in-patrik-maselyan-dusmanligi-ozgurluk-meydani-ocak-2020

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