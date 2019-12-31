MİLLİ BİRLİK PLATFORMU ÇALIŞMALARINI GENİŞLETİYOR

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PROF. DR. ASAF VAROL

12 Aralık 2019 tarihinde Elazığ Şehir Meclisi Genel Kurulu kararıyla oluşturulan Milli Birlik Platformu, çalışmalarını çok hızlı bir biçimde genişleterek yürütmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda, Platformun teşkilat yapısı oluşturdu. Bunun haricinde platformun misyonu ve vizyonu belirlendi. Platform Yürütme Kurulunun kararıyla platformun misyonu ve vizyonu aşağıdaki biçimde belirlendi.

“Platformun misyonu ve amacı:

Dünyada soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın maruz kaldığı haksız uygulamalara, Türk Milleti ve Türk Devleti aleyhine belirli çevrelerce üretilen yalan ve iftira söylemlerine, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili ülkemize karşı yürütülen haksız suçlamalara ve yaptırımlara karşı tarihi gerçekler ışığında bilimsel çalışmalar yaparak, güç birliği içerisinde eylem planları geliştirmektir. Öncelikli olarak bu kapsamda Doğu Türkistan ya da diğer ülkelerde mazlum kardeşlerimize uygulanan insanlık dışı muamelelerin engellenebilmesi için uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar ve farklı projeksiyonlar üretmektir.”

“Platformun vizyonu:

Türkiye ve Dünyada, ülke menfaatleri için faaliyetlerde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve diğer ilgili birimlerle işbirliği yaparak; paylaşımcı, özgüvenli, ülke sorunlarına duyarlı, ülkenin hak ve menfaatlerini koruyucu, kültürel mirası, gelenek ve göreneklerimizi sürdürülebilir kılan ve değişen dünya koşularına uyum sağlayabilen çalışmalar gerçekleştirmektir.”

17 Aralık 2019 tarihinde Milli Birlik Platformu Başkanı (Asaf Varol) olarak Elazığ’da uydu üzerinden yayın yapan Kanal 23’te “Melisa ile Yaşama Dair” programına katılarak, sözde Ermeni Soykırımı ve Doğu Türkistan’da soydaşlarımıza uygulanan zulüm üzerine konuştuk ve Milli birlik Platformunun kuruluş amacını açıkladık.

Platform üyeleri olarak 22 Aralık 2019 tarihinde Elazığ’a gelen eski ve son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile yüz yüze bir görüşme yaparak, kendilerine taleplerimizi ilettik. Bu talepler içerisinde Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uygulanan insanlık dışı muamelelerin durdurulması için Devletimizin etkin bir süreci başlatması istendi. Beş maddeden oluşan isteklerimiz kendilerine okundu ve elden teslim edildi.

Milli Birlik Platformu yürütme kurulu olarak, ELHAK platformu tarafından 25 Aralık 2019 tarihinde Elazığ’da Doğu Türkistan’daki uygulanan zulmü telin etmek maksadıyla diğer bazı platform ve derneklerle organize ettiği “Sessiz Çığlık” yürüyüşüne katıldık.

Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a sunduğumuz talepler arasında “Konu ile ilgili düşüncelerimizi aktarabilmek için Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile yüz yüze bir görüşmenin yakın zamanda sağlanması” talebimiz bulunmakta idi. Bu görevi takip etmek üzere Platform Yürütme Kurulu üyesi Sayın Nafiz Koca görevlendirilmişti. Sayın Koca’nın Milletvekilimiz Sayın Tolga Ağar ile görüşmesi sonrasında, Ocak ayı içerisinde Sayın Çavuşoğu ile yakında zamanda bir görüşme yapma imkânının bulmuş olacağız.

Diğer önemli bir konu ise ABD Senatosunun Ermeni soykırımı ile almış olduğu sözde kararın Amerika Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmaması yönünde bir mektup yazmaktı. Milli Birlik Platformunca hazırlanan bir mektup, 29 Aralık 2019 tarihinde Beyaz Saray web sayfası üzerinden Donald Trump’a gönderildi.

Platform olarak çalışmalarımızı olabildiğince hızlı yürütmeye çalışıyoruz. Tabi, çalışmalarımızdan ve girişimlerimizden sonuç almak önemlidir. Bu nedenle de milli meselelerimizde her kesimden destek bekliyoruz.

https://www.gunisigigazetesi.net/milli-birlik-platformu-calismalarini-genisletiyor-makale,11262.html

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