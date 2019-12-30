Müslüman neyi kutlayacak?

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Hristiyan adeti olan ve İslam dini ile hiçbir ilgisi olmayan yılbaşı kutlamaları içki, kumar gibi Allah’ın haram kıldığı faaliyetlerin adresi oluyor.

Hristiyan adeti olan ve İslam dini ile hiçbir ilgisi olmayan yılbaşı kutlamalarında içki, kumar gibi Allah’ın haram kıldığı faaliyetlerin adresi oluyor. Türkiye’nin birçok yerinde Alışveriş Merkezlerinde ve işyerlerinde yılbaşı için süsleniyor. Selçuk Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu

İsrafın İslam dininde bütün zamanlarda haram olduğunu, sadece yılbaşına özgü bir şey olmadığını söyleyen İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Yılbaşı bir nevi kapitalizmin milleti tüketmeye teşvik ettiği, alıştırdığı bir dönem olarak adlandırılabilir” dedi.

‘İSLAM’DA AŞIRILIKLAR HARAM KILINMIŞTIR’

İslam dininin aşırılığı onaylamadığına dikkat çekenProf. Dr. Ramazan Altıntaş,“Dinimizde yaş ağaç kesilmesinin uygun olmadığı gibi uyarılar vardır. Bakıyorsunuz bu şekilde büyük otellerin lobilerinde, bahçelerinde ağaçlar kesiliyor. İsrafa kaçacak şekilde özel yemekler düzenleniyor. Ki bu yemekler zaten öylesine helal olan işlerde yapılmıyor. Yani Allah’ın haram kıldığı içki gibi alkol tüketimi gibi şeyler de yapılıyor. Dolayısıyla ister yılbaşında olsun ister yılbaşı olmasın yemede, içmede,giyimde, kuşamda, konuşmada hayatın her alanında İslam aşırılığı onaylamamıştır. İslam’da aşırılıklar haram kılınmıştır. Bu ticari hayatta da olabilir. Bunlardan kaçınmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

‘MÜSLÜMAN NEYİ KUTLAYACAK?”

Müslümanların yılbaşında özel programlar yapmaması gerektiğinin altını çizen Altıntaş, “Yılbaşı, Hristiyan aleminde Aralık ayının 24’ünde başlıyor. İslam dünyasının yılbaşı hicri yılbaşıdır. Miladi yılbaşı değil. Dolayısıyla İnsanlar neyi kutlayacak? Yılbaşı, Hristiyanlığın değer verdiği kutsal saydığı günler arasına giriyor. İslam’ın şiarları, İslam’ın göstergeleri farklıdır. Müslüman bu yılbaşı dediğimiz 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gecede sıradan diğer geceler gibi bir gece olarak bunu değerlendirmesi gerekir. Özel programlar yapılmamalıdır. Hele hele günaha girecek işlerden kaçınılması gerekiyor. Mahremiyetin korunması lazım. Haram olan fiillerin yapılmaması lazım. Maalesef bu tip şeyler bazen milli kültürümüze, milli benliğimize de zarar veriyor” şeklinde konuştu.

‘İSLAM KÜLTÜRÜYLE BAĞDAŞMIYOR’

Başka bir dinin mensuplarının icra ettiği günleri sanki Müslüman aleminin de günleriymiş gibi uygulamaya kalkmalarının İslam kültürüyle, bağdaşmayan bir durum olduğunu dile getiren Altıntaş, “Bu konularda hepimizin duyarlı olması gerekir diye düşünüyorum. Alışveriş merkezleri bunu ticarete dönüştürmek için yoğun bir propaganda yapıyor. Bunu çocuklarımıza izah etmemiz lazım. Bu tip şeylerin yılbaşı kutlamaları gibi durumların ne milli ne de dini kültürümüzde yerinin olmadığını, bunun Hristiyanlığın bir uygulaması olduğunu anlatmamız lazım. Milli kimliğimizi ve benliğimizi ancak bu şekilde koruyabiliriz. Ve onları bilgilendirmek lazım.Gayrimüslümler’e benzemenin İslam’daki hükmü nedir? Bu konularda çocuklarımızı gençlerimizi dini açıdan aydınlatmak lazım” şeklinde aktardı.

‘HRİSTİYANLIK SEMBOLİZE EDİLİYOR’

Her dinin, inanç sisteminin kimliğini oluşturmada şiarları olduğunu belirten Altıntaş, “Bunların da korunması gerekir. Bu semboller korunmadığı takdirde bu kimlik kaybedilir. Dolayısıyla yılbaşı denildiği zaman daha çok Hristiyanlık aklımıza geliyor. Batı kültüründe bu yılbaşının endüstriyel, dini ve ticaret boyutu var. Alışveriş ihtiyaç olmadığı halde yılbaşı geliyor diye insanlarda tüketim çılgınlığına yönlendirme ve aşırı derecede bir haz, sınır tanımayan eğlence boyutu var. Burada Hristiyanlık sembolize ediliyor. Noel Baba diye bir figürden bahsediliyor” diye konuştu.

‘ŞANS OYUNLARININ HEPSİ KUMARDIR’

Yılbaşının bir peygamberin doğum yıldönümü kabul ediliyorsa ona uygun davranışlar sergilemek gerektiğini vurgulayan Altıntaş, “Maalesef bu gece içki, kumar, şans oyunlarının olduğu bir gece olarak değerlendiriliyor. Milli Piyango gibi şans oyunlarının hepsi kumardır. Haram kazançlardır. Emek olmadan terlemeden elde edilen kazanca İslam karşıdır. Bunlar yasal olabilir ama helal değildir. Müslümanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

SÜMEYRA KENESARI / YENİ HABER GAZETESİ

https://www.yenihaberden.com/musluman-neyi-kutlayacak-1329989h.htm

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